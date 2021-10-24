В Кремле заявили, что не имеют возможности помешать Украине вступить в НАТО, но "минимизируют риски"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Россия не сможет помешать Украине вступить в НАТО, однако считает возможным минимизировать последствия таких шагов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала “Россия”, пишет УНН.
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“Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо”, — сказал Песков.
Детали
Кроме того, представитель президента высказался и об отношениях России с самим альянсом. По словам Пескова, в разрыве отношений нет ничего страшного, поскольку НАТО изначально якобы было направлено против России.
“Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока”, — сказал Песков.
Контекст
В начале октября НАТО сократило число представителей России в организации. В Брюсселе работали 20 российских дипломатов, НАТО попросило десять из них покинуть страну. Дипломатов заподозрили в сотрудничестве с российской разведкой. В ответ в середине октября МИД России объявил о приостановке работы постпредства России при НАТО. Кроме того, деятельность прекратили военная миссия связи НАТО в Москве и информбюро альянса. В ведомстве уточнили, что Россия будет поддерживать связь с НАТО через посла в Бельгии.
21 октября в НАТО согласовали “Концепцию сдерживания и обороны в евроатлантическом пространстве”, которая представляет собой стратегический план по защите от потенциального нападения России одновременно на нескольких фронтах. Концепция подтверждает основную цель альянса — сдерживание России, несмотря на растущее внимание к Китаю. Выработанная стратегия направлена на подготовку к одновременной атаке в Балтийском и Черноморском регионах, которая может включать ядерные удары, взлом компьютерных сетей и нападение из космоса.
Добавим, что ранее Кремль назвал "угрозой" для России стремление Украины в НАТО.