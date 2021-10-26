У НАТО розвіяли топ-5 міфів про Альянс. Один з головних - Україна "не отримає членство"

Міф № 1: НАТО не зацікавлене вести діалог із Росією

Що кажуть у НАТО: Альянс шкодує про рішення Росії призупинити роботу своєї дипломатичної місії при НАТО та Офісу військового зв’язку НАТО у Москві, а також закрити Інформаційне бюро НАТО у Москві.

Зазначається, що НАТО та союзники послідовно закликали до конструктивного діалогу з Росією.

Так, зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово наголошував на тому, що діалог з Росією необхідний. Це він сказав на нещодавній зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у вересні.

Зазначається, що Генсек знову запропонував провести засідання Ради Росія-НАТО, проте на сьогодні Москва так і не відповіла на цю пропозицію.

Так, в альянсі визнають, що у жовтні відкликали акредитацію восьми російських дипломатів при НАТО, проте рішення було ухвалено на основі розвідувальних даних і “не змінює політику НАТО щодо Росії, яка поєднує стримування та оборону з конструктивним діалогом”.

Міф № 2: НАТО ігнорує пропозицію перенести військові навчання подалі від “лінії зіткнення” сил НАТО та Росії

Що кажуть у НАТО: між військами НАТО та Росії немає “лінії зіткнення”, а є міжнародно визнані кордони союзників по НАТО. Розгортання сил НАТО на території союзників має оборонний характер, відповідний міжнародним зобов’язанням Альянсу.

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“Наша посилена передова присутність у східній частині нашого Альянсу покликана не спровокувати конфлікт, а запобігти конфлікту. Це відповідь на використання Росією військової сили проти своїх сусідів та нарощування військового потенціалу у Балтійському регіоні та за його межами. На відміну від пропозиції Росії, ми бачимо, що агресивні воєнні дії Росії продовжуються, включаючи велике нарощування російських сил в Україні та навколо неї на початку цього року”, — зазначають у НАТО.

В Альянсі закликають РФ дотримуватися існуючих правил транспарентності, у тому числі щодо військових навчань та силових структур. Росію також закликали долучитися до процесу модернізації Віденського документа для посилення заходів верифікації. Для подальшого діалогу НАТО залишається відкритим, наголошують в Альянсі.

Міф № 3: Україна не може вступити до НАТО

Що кажуть у НАТО: Союзники НАТО вітають прагнення України вступити до НАТО і підтримують рішення, прийняте на саміті в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу.

“Рішення щодо членства в НАТО приймаються кожним індивідуальним заявником та 30 країнами-членами НАТО. Росія не має права втручатися і не може накласти вето на такий процес”, — наголосили в Альянсі.

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У НАТО також наголосили, що відкидають будь-яку ідею про сфери впливу в Європі — вони є частиною історії і повинні залишатися частиною історії.

“Як і будь-яка країна Україна має суверенне право обирати заходи забезпечення безпеки. Це основоположний принцип європейської безпеки, під яким Росія також підписалася і має поважати. Після закінчення холодної війни Росія відіграла свою роль у побудові всеосяжної архітектури європейської безпеки, у тому числі за допомогою Паризької хартії, створення ОБСЄ, створення Ради євроатлантичного партнерства та Основоположного акта Росія-НАТО”, — зазначили в Альянсі.

Міф № 4: НАТО відкидає пропозиції Росії щодо контролю над озброєннями

Що кажуть у НАТО: пропозиція Росії про мораторій на розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування в Європі “не викликає довіри”, вважають у НАТО. Наголошується, що така пропозиція “ігнорує реальність” на місцях.

“Реальність така, що нових американських ракет у Європі немає, але є нові російські ракети у Європі — SSC-8. Будь-які географічні обмеження на розгортання російської SSC-8 не заслуговують на довіру, оскільки ракетна система мобільна і може бути швидко переміщена. Якщо й доти, доки Росія не знищить систему SSC-8 достовірно, цей мораторій не вважатиметься несправжньою пропозицією”, — кажуть в Альянсі.

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У НАТО наголосили, що виважено реагують на значні ризики, пов’язані із SSC-8 Росії. Альянс “не хоче нових перегонів озброєнь і не має наміру розміщувати в Європі нову наземну ядерну зброю”. Союзники, як і раніше, твердо віддані контролю над озброєннями, роззброєнню та нерозповсюдженню, заявляють в Альянсі.

Міф 5: НАТО оточує та намагається стримати Росію

Що кажуть у НАТО: НАТО — це оборонний альянс, метою якого є захист держав-членів. Навчання та військові операції альянсу не спрямовані проти Росії чи будь-якої іншої країни.

Наголошується, що цей міф також “ігнорує географію”. Так, довжина сухопутного кордону Росії становить трохи більше ніж 20 тис. кілометрів. З них менш ніж одна шістнадцята (1215 кілометрів) суміжні з кордонами членами НАТО. Росія має сухопутні кордони із 14 країнами. Лише п’ять із них є членами НАТО.

Також зазначається, що за межами території НАТО Альянс має військову присутність лише в Косові та Іраку.

“Навпаки, Росія має військові бази і солдатів у трьох країнах — Грузії, Молдові та Україні — без згоди їхніх урядів”, — підкреслили в альянсі.

Додамо

У НАТО зазначають, що відколи Росія розпочала свої агресивні дії проти України, російські офіційні особи звинувачують НАТО в низці загроз і ворожих дій.

Альянс неодноразово розвівав міфи, пов’язані з російською пропагандою, зокрема про те, що “Розширення НАТО загрожує Росії”, “Росія має право вимагати 100-відсоткову гарантію того, що Україна не вступить до НАТО”, “НАТО планувала розмістити кораблі та ракети у Криму” тощо.

Спростування цих та інших міфів можна знайти на сайті Альянсу. Вони викладені англійською, французькою, російською та українською мовами.