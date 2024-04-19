У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не стал прогнозировать перспективы принятия нового законопроекта о помощи Украине в Конгрессе США, но подчеркнул, что у Киева есть только план А - "принятие сильных решений для Украины". Об этом он заявил в эфире телемарафона после встречи глав МИД стран "Группы семи" в Италии, пишет УНН.

Детали

Кулеба отказался вдаваться в детали предложения спикера палаты представителей США Майка Джонсона, но напомнил свои слова о том, что "нам не нужен план Б, потому что наш план А - это принятие сильных решений для Украины, а не полурешений".

И сегодня я напомнил об этом государственному секретарю (Энтони Блинкену, - ред.): смотри, у меня никакого плана Б нет, должен сработать план А - принятие сильного законопроекта. И он меня поддержал и сказал, что мы должны быть сосредоточены исключительно на сильных решениях для Украины, то есть на плане А, - добавил глава МИД.

"Но уже столько копий сломано и столько битв произошло вокруг этого законопроекта - и еще будет происходить, - что давайте уже просто дождемся результата", - подытожил Кулеба.

Напомним

Ожидается, что пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов США будет принят Конгрессом при поддержке демократов Палаты представителей, в субботу 20 апреля, несмотря на оппозицию со стороны некоторых ультраконсервативных республиканцев.