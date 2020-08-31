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В НАБУ заявили, что Сытник остается директором бюро

Киев • УНН

 • 12092 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Директором Национального антикоррупционного бюро Украины остается Артем Сытник. Он не уволен, пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство. НАБУ работает в штатном режиме. Об этом говорится в заявлении бюро, передает УНН.

В НАБУ заявили, что Сытник остается директором бюро

"Впервые в истории Украины Конституционный Суд рассмотрел по существу вопрос конституционности акта индивидуального действия несмотря на противоположную предыдущую многолетнюю судебную практику. Однако, факт признания неконституционным Указа Президента о назначении на должность не прекращает полномочий Директора НАБУ или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического ее увольнения. Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности Директора НАБУ. Поэтому пока институция работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что наличие такого решения КС ставит под угрозу возможность назначения нового директора Национального бюро.

"Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости институции, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному Закону", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Бюро отметили, что согласно ст.5 Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" сейчас полномочия директора Национального бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью.

"Его нельзя уволить, а Указ Президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует "признание Указа Президента Украины неконституционным". Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконное", - отметили в бюро.

В НАБУ также заявили, что нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам Директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте по другим законным основаниям.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным президентский указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В НАБУ уже заявляли, что решение Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным.

В свою очередь, в Офисе Президента Украины заявили, что новый директор НАБУ избран на прозрачном конкурсе.

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