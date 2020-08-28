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У НАБУ заявили, що рішення КСУ щодо Ситника є політично вмотивованим

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Національному антикорпуційному бюро (НАБУ) заявили, що рішення Конституційного суду України (КСУ) про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У НАБУ заявили, що рішення КСУ щодо Ситника є політично вмотивованим

“Рішення КСУ про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим”, — йдеться у повідомленні.

За повідомленням пресцентру, ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюдення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро. До того КСУ позбавив НАБУ права через суд анулювати незаконні угоди державних підприємств та фактично звільнив топпосадовців від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке розслідували детективи НАБУ. На черзі розгляд суддями КСУ подання нардепів про нібито неконституційність створення Національного Бюро“, — йдеться у повідомленні.

За даними пресслужби НАБУ ініціаторами цих звернень, а також законопроєктів, які впродовж останніх 5 років “у тій чи інший спосіб мали на меті послабити спроможність НАБУ розслідувати топ-корупцію”, виступали фігуранти розслідувань НАБУ, в тому числі й ті, “які вже мають статус підозрюваних чи опинилися на лаві підсудних”.

“Зауважимо, що попри визнання КСУ указу Президента про призначення Артема Ситника Директором НАБУ неконстутиційним, воно не передбачає його автоматичного звільнення. Закон України „Про НАБУ“ містить вичерпний перелік підстав звільнення Директора Національного бюро з посади, рішення Конституційного Суду серед них немає”, — повідомили у пресцентрі.

Раніше 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

Додамо, що Ситник був призначений у НАБУ указом п’ятого президента Петра Порошенка No 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

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