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ОП про рішення КСУ щодо призначення Ситника: нового директора НАБУ оберуть на прозорому конкурсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У зв'язку з рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Про це йдеться в заяві Офісу Президента України щодо рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента про призначення директора НАБУ, передає УНН.

ОП про рішення КСУ щодо призначення Ситника: нового директора НАБУ оберуть на прозорому конкурсі

"Безперечно, сильна правова держава – це і закон як фундамент справедливих суспільних відносин, і обов’язковий розподіл повноважень між усіма гілками влади. Винятків не повинно бути. У зв'язку з цим ми, безумовно, беремо до відома рішення Конституційного Суду про неконституційність указу попереднього Президента про призначення директора НАБУ", - йдеться у заяві.

В Офісі відзначили, що це цілковито компетенція Конституційного Суду.

"Згідно з цим рішенням, як ми його розуміємо, судді констатували, що непродумана, поспішна, а часто – спекулятивна тодішня практика кадрових призначень, яка йшла урозріз з Конституцією України при формуванні найважливішого елемента антикорупційної архітектури в країні, призвела до необхідності ухвалити конкретне правове рішення про неконституційність. Розуміємо також, що КС дає оцінку саме тодішнім управлінським рішенням щодо кадрових призначень, а не оцінку якості роботи самого органу", - йдеться у заяві.

Тим більше в рішенні чітко підкреслено, що сам факт неконституційності призначення директора НАБУ, на думку КС, не скасовує чинності та спроможності самого Національного антикорупційного бюро України, наголосили в Офісі.

"У зв'язку з цим рішенням Конституційного Суду та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором Бюро ми чекаємо від виконувача його обов'язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника. Висловлюємо абсолютну впевненість у тому, що НАБУ обов'язково залишиться стрижневим правоохоронним органом, який забезпечить застосування сучасних антикорупційних практик і суттєво поліпшить якість державної антикорупційної політики", - відзначено у заяві.

В Офісі не мають сумніву, що "директорат НАБУ організує роботу сьогодні так, щоб були враховані всі нові правові обставини, а оперативна та слідча діяльність не зупинялася у зв'язку з уточненням організаційної структури та її узгодженням з Конституцією України. Для нас є вкрай важливим лише один пріоритет – жорстка та непримиренна боротьба з корупцією на всіх рівнях з обов'язковим результатом".

Раніше 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним Указ президента, про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро. 

У свою чергу, у Національному антикорпуційному бюро (НАБУ) заявили, що рішення Конституційного суду України (КСУ) про неконституційність призначення Артема Ситника Директором НАБУ є політично вмотивованим

Додамо, що Ситник був призначений у НАБУ указом п’ятого президента Петра Порошенка No 218/2015 від 16 квітня 2015 року.

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