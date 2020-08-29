ОП о решении КСУ относительно назначения Сытника: новый директор НАБУ будет избран на прозрачном конкурсе

"Безусловно, сильное правовое государство - это и закон как фундамент справедливых общественных отношений, и обязательное распределение полномочий между всеми ветвями власти. Исключений быть не должно. В связи с этим мы, безусловно, принимаем к сведению решение Конституционного Суда о неконституционности указа предыдущего президента о назначении директора НАБУ", - говорится в заявлении.

В Офисе отметили, что это полностью компетенция Конституционного Суда.

"Согласно этому решению, как мы его понимаем, судьи констатировали, что непродуманная, поспешная, а часто - спекулятивная тогдашняя практика кадровых назначений, которая шла вразрез с Конституцией Украины при формировании важнейшего элемента антикоррупционной архитектуры в стране, привела к необходимости принять конкретное правовое решение о неконституционности. Понимаем также, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа", - говорится в заявлении.

Тем более в решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действия и состоятельности самого Национального антикоррупционного бюро Украины, отметили в Офисе.

"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором Бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - отмечено в заявлении.

В Офисе не сомневаются, что "директорат НАБУ организует работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства, а оперативная и следственная деятельность не останавливалась в связи с уточнением организационной структуры и ее согласованию с Конституцией Украины. Для нас крайне важен только один приоритет - жесткая и непримиримая борьба с коррупцией на всех уровнях с обязательным результатом".

Раньше 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным Указ президента, о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

В свою очередь, в Национальном антикорпуцийному бюро (НАБУ) заявили, что решение Конституционного суда Украины (КСУ) о неконституционности назначения Артема Сытника Директором НАБУ является политически мотивированным.

Добавим, что Сытник был назначен в НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко No 218/2015 от 16 апреля 2015 года.