В НАБУ открыли конкурс на вакансию детектива под прикрытием
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило об установлении дополнительного периода подачи документов на конкурс для назначения на должность в НАБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение, размещенное на сайте антикоррупционного бюро.
Условия конкурса обнародовали на сайте НАБУ https://nabu.gov.ua. Отмечается, что лица, которые готовы принять участие в отборе, подают документы, определенные порядком проведения открытого конкурса для назначения на должности в Национальном бюро и Профилем должности.
Документы для участия в конкурсном отборе подаются в Национального бюро кандидатами лично в течение 10 календарных дней со дня опубликования объявления на официальном сайте Национального бюро.
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В НАБУ отметили, что кандидаты, которые подали документы с нарушением требований, (в том числе прислали документы по почте, подали через ящик Национального бюро или заполнили электронную декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в качестве кандидата на должность, определенную этим Профилем должности), не в полном объеме подали документы или не в полном объеме их заполнили, отказались от прохождения любого этапа квалификационного тестирования и к участию в конкурсном отборе не допускаются.
Как сообщал УНН, НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах.