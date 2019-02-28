У НАБУ відкрили конкурс на вакансію детектива під прикриттям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро України оголосило про встановлення додаткового періоду подання документів на конкурс для призначення на посаду в НАБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження, розміщене на сайті антикорупційного бюро.
Умови конкурсу оприлюднили на сайті НАБУ https://nabu.gov.ua. Зазначається, що особи, які бажають взяти участь у відборі, подають документи, визначені порядком проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному бюро та Профілем посади.
Документи для участі у конкурсному відборі подаються до Національного бюро кандидатами особисто протягом 10 календарних днів з дня оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті Національного бюро.
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У НАБУ наголосили, що кандидати, які подали документи з порушенням вимог, (у тому числі надіслали документи поштою, подали через скриньку Національного бюро або заповнили електронну декларацію на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції як кандидата на посаду, визначену цим Профілем посади), не в повному обсязі подали документи або не в повному обсязі їх заповнили, відмовилися від проходження будь-якого етапу кваліфікаційного тестування і до участі у конкурсному відборі не допускаються.
Як повідомляв УНН, НАБУ знайшло прояви української корупції у 65 країнах.