НАБУ знайшло прояви української корупції у 65 країнах

Так, за інформацією бюро, найчастіше детективам доводиться звертатися по допомогу до правоохоронців Латвії, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії.

Всього НАБУ надіслало майже півтисячі запитів до компетентних органів інших держав про міжнародну правову допомогу. З них лише у другому півріччі 2018 року — 118, із яких на 52 надана відповідь. Мета запитів — з’ясувати обставини вчинення корупційних злочинів, в результаті яких завдано шкоди інтересам України.

Як пояснили у бюро, потреба у міжнародній комунікації викликана тим, що більшість корупційних схем, насамперед пов’язаних із діяльністю державних підприємств та реалізацією національних проектів, передбачає участь компаній, що зареєстровані за кордоном.

Зазвичай ці компанії виконують роль посередників, які залишають у себе левову частку доходів державних компаній. У подальшому організатори схем легалізують ці кошти та витрачають їх на власні потреби, в тому числі для фінансування політичних проектів.

Прикладами кримінальних проваджень Національного бюро, розслідування яких привело детективів за кордон, є: заволодіння 247 млн грн ДП "АМПУ", завдання 12,87 млн дол. США збитків ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", завдання 60,5 млн дол. США збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація".

НАБУ і САП попередньо підрахували, що через корупцію, в якій задіяно іноземних контрагентів, державним інтересам завдано збитки на суму близько 7 млрд грн. Такі дані наводяться у Звіті про діяльність НАБУ за ІІ півріччя 2018 року.

Як повідомляв УНН, станом на 18 лютого судді не призначили навіть підготовче засідання у 48 з-поміж 180 справ, в яких станом на 31 січня 2019 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальні акти до суду.