НАБУ нашло проявления украинской коррупции в 65 странах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины нашло следует украинской коррупции в 65 странах мира. Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ, передает УНН.
Так, по информации бюро, чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.
Всего НАБУ направило почти полтысячи запросов в компетентные органы других государств о международной правовой помощи. Из них только во втором полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.
Как пояснили в бюро, потребность в международной коммуникации вызвана тем, что большинство коррупционных схем, прежде всего связанных с деятельностью государственных предприятий и реализацией национальных проектов, предполагает участие компаний, зарегистрированных за рубежом.
Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов.
Примерами уголовных производств Национального бюро, расследование которых привело детективов за границу, являются: овладение 247 млн грн ГП "АМПУ", задача 12,87 млн долл. США убытков ОАО "Объединенная горно-химическая компания", задача 60,5 млн долл. США убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".
НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн. Такие данные приводятся в отчете о деятельности НАБУ за II полугодие 2018 года.
Как сообщал УНН, по состоянию на 18 февраля судьи не назначили даже подготовительное заседание по 48 из 180 дел, в которых на 31 января 2019 детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительные акты в суд.