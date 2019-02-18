НАБУ: суд не розпочав розгляд 48 справ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Судді не призначили навіть підготовче засідання у 48 з-поміж 180 справ, в яких станом на 31 січня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальні акти до суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАБУ.
Вкотре перенесено апеляційний розгляд щодо ухвали про повернення обвинувального акту у так званій справі "тернопільських прокурорів". Це провадження перебуває у різних судових інстанціях з листопада 2016 року. Наступне засідання призначене на 21 лютого 2019 року.
Іншу справу — за фактом завдання збитків ПАТ "ДПЗКУ" — служителі Феміди також не поспішають розглядати: підготовче засідання не відбувається 25 місяців.
Затягують розгляд деяких проваджень і засідання, які судді призначають з перервою у два-три місяці. Наприклад, 25 січня не відбулося засідання у справі за обвинуваченням депутата Хмельницької обласної ради. Наступне призначили на 1 квітня 2019 року.
З-поміж 36 рішень у справах НАБУ і САП, судді винесли лише два вироки стосовно трьох осіб, які передбачають реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Інші рішення — це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за минулий місяць, притягнули до відповідальності 476 осіб.