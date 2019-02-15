За минулий місяць притягнуто до відповідальності 476 осіб – НАБУ

"166 осіб підозрюються у вчиненні правопорушень, факти яких розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ще 310 осіб притягнуті до відповідальності як обвинувачені у справах щодо топ-корупції. Такими є підсумки роботи НАБУ і САП станом на кінець січня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі у роботі детективів — 693 кримінальні провадження. У 180 справах, розслідування яких НАБУ і САП завершили, суд має ухвалити рішення. В тому числі й у кількох справах, скерованих до суду у січні: стосовно екс-керівника Держекологічної інспекції, якому інкримінується декларування недостовірної інформації, та стосовно викритого на хабарі співробітника Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг топ-порушень антикорупційного законодавства у січні 2019 року.



Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили сімом особам про підозру у заволодінні 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".