НАЗК оголосило ТОП-порушення антикорупційного законодавства за січень

На першому місці рейтингу опинилися два обґрунтовані висновки щодо декларування завідомо недостовірних відомостей послом в Ірані Сергієм Бурдиляком. За результатами перевірки декларацій, поданих дипломатом за 2015 та 2016 роки, загалом встановлено недостовірні відомості на суму понад 1,2 млн грн. Про це повідомлено НАБУ.

Друге місце рейтингу займає обґрунтований висновок за результатами перевірки декларації за 2016 рік, поданої депутатом Чернівецької міської ради Ромео Скрипою. Загалом у НАЗК встановили декларування депутатом недостовірних відомостей на суму понад 670 тис. грн. Обґрунтований висновок щодо ознак кримінального правопорушення направлено до Нацполіції.

На третьому та четвертому місцях два адмінпротоколи за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, а на п’ятому місці адмінпротокол за подання недостовірних відомостей. П’яте місце посідає адмінпротокол за подання недостовірних відомостей депутатом Тернопільської міської ради Гевко Галиною у декларації за 2016 рік.

Загалом у січні 2019 року НАЗК зафіксувало 291 порушення антикорупційного законодавства, що перевищує відповідний показник минулого місяця майже в 2,5 рази.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції створило і відкрило Реєстр корупціонерів.