У січні 2019 року НАЗК зафіксувало 291 корупційне порушення

"Національне агентство у січні склало та направило до суду 255 адміністративних протоколів та 26 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки кримінальних правопорушень. Так, до Нацполіції та органів прокуратури направлено по 11 обґрунтованих висновків, а до Національного антикорупційного бюро – 4 обґрунтованих висновки", - йдеться у повідомленні.

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Також у січні розпочато 330 повних перевірок декларацій та завершено 31 перевірку. За результатами перевірок у 10 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а також встановлено ознаки умисного неподання 16 декларацій.

Складено 15 протоколів за порушення термінів подання декларацій. За несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 23 протоколи, 3 протоколи – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів. За недотримання посадовцями вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено 42 адмінпротоколи.

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"Також за порушення подання звіту політичної партії Національне агентство склало та направило до суду 30 протоколів, а за порушення порядку надання внеску на користь політпартії – 140 протоколів", - додали в агенстві.

2 протоколи складено за невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства.

Минулого місяця Національне агентство направило керівникам відомств 10 приписів, серед яких 8 з вимогою усунути порушення антикорупційного законодавства щодо врегулювання та запобігання конфлікту інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції та 2 за результатами перевірки в органах державної влади. Ці приписи є обов’язковими до виконання.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи, складені стосовно проректора КПІ та ще двох посадовців за порушення законодавчих вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.