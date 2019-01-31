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НАЗК виявило 15 посадовців, які не подали декларації

НАЗК виявило 15 посадовців, які не подали декларації

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 15-ма працівниками органів виконавчої служби, Пенсійного фонду, Національної поліції та Держгеокадастру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 15-ма посадовими особами. Як передбачено законодавством, обґрунтовані висновки щодо цього Національне агентство направило до територіальних органів Нацполіції та прокуратури для здійснення досудового розслідування", - повідомляє НАЗК.

У відомстві уточнили, що два посадовці органів Національної поліції звільнились у 2017 році та не подали декларації перед звільненням за раніше не охоплений період. Ще 13 посадових осіб – працівники органів виконавчої служби, Пенсійного фонду, Національної поліції та Держгеокадастру – не подали декларації після звільнення за 2017 рік.

У НАЗК наголосили, що відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 ККУ (Декларування недостовірної інформації).

Як повідомляв УНН, НАЗК виявило порушення в декларації нардепа-багатія.

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