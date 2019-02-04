НАЗК направило до суду 16 протоколів стосовно проректора КПІ

"Складено 16 протоколів стосовно проректора Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського" з адміністративно-господарської роботи Петра Ковальова. Встановлено, що проректор у 2017-2018 роках, не повідомивши ректора університету про наявність у нього реального конфлікту інтересів, уклав 8 договорів підряду на загальну суму понад 634 тис. гривень з ТОВ "Спецбудмонтаж-3", керівником якого на момент підписання договорів був його рідний брат", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК припинить фінансування "Опоблоку" через розкол

У агентстві додали, що ще 16 протоколів складено стосовно директора відокремленого підрозділу "Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету" Надії Жмуренко. Директор технікуму неодноразово видавала накази про встановлення премій та надбавок працівникам технікуму, в тому числі й своєму чоловіку, не повідомивши університет про наявність у неї реального конфлікту інтересів.

"Направлено до суду 2 протоколи стосовно в.о. завідувача кафедри оперної підготовки та музичної режисури Національної музичної академії імені П.І. Чайковського Володимира Рожка. Перебуваючи на посаді ректора зазначеної академії, Володимир Рожок не повідомив Міністерство культури про наявний реальний конфлікт інтересів та підписав наказ про прийняття на роботу своєї близької особи (невістки)", - додали у прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК підозрює недостовірність декларації керівника Фонду держмайна

В агенстві нагадали, що відповідальність за неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів передбачена частиною першою статті 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів – частиною другою цієї статті.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 15-ма працівниками органів виконавчої служби, Пенсійного фонду, Національної поліції та Держгеокадастру.