НАЗК припинить фінансування "Опоблоку" через розкол

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції, яке перераховує кошти з бюджету на фінансування партій, вирішило припинити фінансувати “Опозиційний блок” через внутрішньопартійні і судові суперечки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

“Наразі Національне агентство вважає, що наявні суперечності у листах представників політичної партії, а також надіслана копія ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва щодо заборони суб’єктам державної реєстрації та всім приватним і державним нотаріусам здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів політичної партії „Опозиційний блок“ є достатніми підставами для призупинення перерахування політичній партії „Опозиційний блок“ коштів, наданих з державного бюджету на фінансування її статутної діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Також, в агентстві повідомили, що сума коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичної партії “Опозиційний блок” у І кварталі 2019 року, становить 15 489 725,00 грн. Всього на фінансування статутної діяльності політичної партії “Опозиційний блок” у 2019 році передбачено 61 959 000,00 гривень.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило кошти з Державного бюджету на фінансування шістьох парламентських політичних партій у 2019 році, на що загалом виділено понад 565 млн грн.

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