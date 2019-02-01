НАПК прекратит финансирование "Оппоблока" из-за раскола

"Сейчас Национальное агентство считает, что имеющиеся противоречия в письмах представителей политической партии, а также направленная копия постановления Окружного административного суда г. Киева о запрете субъектам государственной регистрации и всем частным и государственным нотариусам осуществлять государственную регистрацию любых изменений в учредительных документах политической партии "Оппозиционный блок" является достаточными основаниями для приостановления перечисления политической партии "Оппозиционный блок" средств, предоставленных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности", - говорится в сообщении.

Также, в агентстве сообщили, что сумма средств, выделенных из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии "Оппозиционный блок" в I квартале 2019 года, составляет 15 489 725,00 грн. Всего на финансирование уставной деятельности политической партии "Оппозиционный блок" в 2019 году предусмотрено 61 959 000,00 гривен.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило средства из Государственного бюджета на финансирование шести парламентских политических партий в 2019 году, на что в целом выделено более 565 млн грн.