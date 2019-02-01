НАЗК підозрює недостовірність декларації керівника Фонду держмайна

За результатами перевірки декларацій 2016-2017 рр. встановлено, що вказані відомості відрізняються від достовірних на загальну суму майже в 600 тис. грн (288842 грн у декларації за 2016 рік і 303400 грн у декларації за 2017 рік).

На переконання НАЗК, Трубаров вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 172-6 КУпАП - подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Посадовцю загрожує до 2500 неоподаткованих мінімумів, тобто більш ніж 42 тис. грн.

Раніше УНН повідомляв, що НАЗК затвердило результати перевірки декларацій 15-ти посадових осіб, в тому числі в.о. Фонду держмайна України.

Нагадаємо, НАЗК виявило ознаки умисного неподання декларацій 15 посадовцями з органів виконавчої служби, Пенсійного фонду, Національної поліції та Держгеокадастру.