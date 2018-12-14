НАЗК затвердило декларацію Трубарова і Гєллєра

“Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні на засіданні прийняло рішення про затвердження результатів повних перевірок декларацій 14-ти посадових осіб, а також розпочало такі перевірки щодо 7-ми осіб”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік
Так, затверджені результати повних перевірок декларацій, поданих:
Білецьким Олегом Ігоровичем, першим заступником начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, за 2015 та 2016 роки.
Бліновою Ларисою Павлівною, головним спеціалістом відділу державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, за 2016 рік.
Гєллєром Євгенієм Борисовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
Жигуліним Андрієм Олександровичем, керівником Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, за 2015 та 2016 роки.
Кицюком Віктором Петровичем, суддею Печерського районного суду м. Києва, за 2015 та 2016 роки.
Кос’яненком Олегом Олександровичем, заступником начальника відділу організації представництва в суді та при виконанні судових рішень Управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури Одеської області, за 2015 рік.
Матвійчуком Вадимом Володимировичем, заступником начальника управління — начальником відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України, за 2017 рік.
Микитасем Максимом Вікторовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 рік.
Мозолевською Оленою Миколаївною, суддею Солом’янського районного суду м. Києва, за 2015 та 2016 роки.
Приймою Ігорем Михайловичем, завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за 2015, 2016 та 2017 роки.
Рафальським Олегом Олексійовичем, директором Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, за 2016 рік.
Тараненком Юрієм Миколайовичем, начальником Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за 2015 та 2016 роки.
Трофілом Іваном Михайловичем, заступником начальника Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за 2016 рік.
Трубаровим Віталієм Миколайовичем, в.о. Голови Фонду державного майна України, за 2016 та 2017 рік.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК перевірить 13 суддів, нардепа і держсекретаря
Рішення про проведення перевірок декларацій 10-ти із зазначених посадовців були прийняті на підставі звернень про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені, отриманих від правоохоронних органів (щодо 3-х осіб), громадських організацій (щодо 4-х осіб) та фізичних осіб-викривачів (щодо 3-х осіб).
За результатами проведення перевірок було підтверджено інформацію про можливе відображення недостовірних відомостей 3-ма посадовцями, частково підтвердилась інформація щодо 5-ти осіб. Стосовно 2-х посадових осіб відомості підтверджені не були.
Також на засіданні були прийняті рішення про початок проведення повних перевірок декларацій 7-ми посадовців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК перевірить суддю Вищого господарського суду і нардепа
Такі декларації подані:
Івановою Ларисою Броніславівною, суддею Вищого господарського суду України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
Кізем Сергієм Миколайовичем, заступником начальника управління — начальником відділу Генеральної прокуратури України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
Краснощоковою Наталією Степанівною, суддею Апеляційного суду Донецької області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
Кулагіним Олексієм Володимировичем, депутатом Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, за 2016 та 2017 роки.
Прудивусом Олегом Васильовичем, суддею, головою суду Запорізького окружного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
Шелест Світланою Богданівною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК відзвітувало про перевірки декларацій 13 посадовців вищого рангу
Крім того, Національне агентство прийняло рішення про подовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій, які були подані:
Новіковим Михайлом Олеговичем, завідувачем сектору контролю за обігом марок акцизного податку Головного управління ДФС у Вінницькій області, за 2017 рік.
Трубою Романом Михайловичем, директором Державного бюро розслідувань, за 2017 рік.
Раніше НАЗК перевірило декларації семи депутатів.