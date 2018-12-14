НАЗК затвердило декларацію Трубарова і Гєллєра

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 30317 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 72087 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 59209 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 74321 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91137 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86586 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 172001 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99948 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72586 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 329361 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2м/с
70%
Популярнi новини

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 10457 перегляди

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 8962 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 15118 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 5574 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 13901 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 172001 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 329360 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 262526 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 373435 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383861 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 30312 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16139 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21376 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27261 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48106 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НАЗК затвердило декларацію Трубарова і Гєллєра

Київ • УНН

 • 10184 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило результати повних перевірок декларацій 14-ти посадових осіб, а також розпочало такі перевірки щодо 7-ми осіб. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

НАЗК затвердило декларацію Трубарова і Гєллєра

“Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні на засіданні прийняло рішення про затвердження результатів повних перевірок декларацій 14-ти посадових осіб, а також розпочало такі перевірки щодо 7-ми осіб”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік

Так, затверджені результати повних перевірок декларацій, поданих:

  • Білецьким Олегом Ігоровичем, першим заступником начальника ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, за 2015 та 2016 роки.
  • Бліновою Ларисою Павлівною, головним спеціалістом відділу державного контролю та нагляду за безпекою на наземному транспорті Управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, за 2016 рік.
  • Гєллєром Євгенієм Борисовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік.
  • Жигуліним Андрієм Олександровичем, керівником Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації Президента України, за 2015 та 2016 роки.
  • Кицюком Віктором Петровичем, суддею Печерського районного суду м. Києва, за 2015 та 2016 роки.
  • Кос’яненком Олегом Олександровичем, заступником начальника відділу організації представництва в суді та при виконанні судових рішень Управління представництва інтересів громадянина або держави в суді прокуратури Одеської області, за 2015 рік.
  • Матвійчуком Вадимом Володимировичем, заступником начальника управління — начальником відділу Департаменту карного розшуку Національної поліції України, за 2017 рік.
  • Микитасем Максимом Вікторовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 рік.
  • Мозолевською Оленою Миколаївною, суддею Солом’янського районного суду м. Києва, за 2015 та 2016 роки.
  • Приймою Ігорем Михайловичем, завідувачем секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Рафальським Олегом Олексійовичем, директором Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, за 2016 рік.
  • Тараненком Юрієм Миколайовичем, начальником Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства, за 2015 та 2016 роки.
  • Трофілом Іваном Михайловичем, заступником начальника Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за 2016 рік.
  • Трубаровим Віталієм Миколайовичем, в.о. Голови Фонду державного майна України, за 2016 та 2017 рік.

    • ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК перевірить 13 суддів, нардепа і держсекретаря

    Рішення про проведення перевірок декларацій 10-ти із зазначених посадовців були прийняті на підставі звернень про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені, отриманих від правоохоронних органів (щодо 3-х осіб), громадських організацій (щодо 4-х осіб) та фізичних осіб-викривачів (щодо 3-х осіб).

    За результатами проведення перевірок було підтверджено інформацію про можливе відображення недостовірних відомостей 3-ма посадовцями, частково підтвердилась інформація щодо 5-ти осіб. Стосовно 2-х посадових осіб відомості підтверджені не були.

    Також на засіданні були прийняті рішення про початок проведення повних перевірок декларацій 7-ми посадовців.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК перевірить суддю Вищого господарського суду і нардепа

    Такі декларації подані:

  • Івановою Ларисою Броніславівною, суддею Вищого господарського суду України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Кізем Сергієм Миколайовичем, заступником начальника управління — начальником відділу Генеральної прокуратури України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Краснощоковою Наталією Степанівною, суддею Апеляційного суду Донецької області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Кулагіним Олексієм Володимировичем, депутатом Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, за 2016 та 2017 роки.
  • Прудивусом Олегом Васильовичем, суддею, головою суду Запорізького окружного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Шелест Світланою Богданівною, суддею Київського апеляційного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

    • ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НАЗК відзвітувало про перевірки декларацій 13 посадовців вищого рангу

    Крім того, Національне агентство прийняло рішення про подовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій, які були подані:

  • Новіковим Михайлом Олеговичем, завідувачем сектору контролю за обігом марок акцизного податку Головного управління ДФС у Вінницькій області, за 2017 рік.
  • Трубою Романом Михайловичем, директором Державного бюро розслідувань, за 2017 рік.

    • Раніше НАЗК перевірило декларації семи депутатів.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Політика
    Brent
    $64.71
    Bitcoin
    $82,969.30
    S&P 500
    $5,340.01
    Tesla
    $246.88
    Газ TTF
    $33.46
    Золото
    $3,248.44
    Ethereum
    $1,554.36