НАЗК продовжило термін перевірки декларацій нардепів Гєллєра та Новинського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Національне агентство з запобігання корупції продовжило на 30 днів термін перевірки е-декларацій народних депутатів Вадима Новинського та Євгена Гєллєра. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
"Продовжено термін повної перевірки е-декларацій на додаткові 30 календарних днів, поданих народними депутатами України VIII скликання: Новинським Вадимом Владиславовичем, за 2015 та 2016 роки, та Гєллєром Євгенієм Борисовичем, за 2017 рік", - йдеться у повідомленні.
Водночас у НАЗК зазначили, що завершено перевірку е-декларацій народного депутата Юрія Морока.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про направлення до суду 46 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні премій, надбавок до посадових окладів та соціальної допомоги.