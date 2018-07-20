НАЗК продовжило термін перевірки декларацій нардепів Гєллєра та Новинського

"Продовжено термін повної перевірки е-декларацій на додаткові 30 календарних днів, поданих народними депутатами України VIII скликання: Новинським Вадимом Владиславовичем, за 2015 та 2016 роки, та Гєллєром Євгенієм Борисовичем, за 2017 рік", - йдеться у повідомленні.



Водночас у НАЗК зазначили, що завершено перевірку е-декларацій народного депутата Юрія Морока.



Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про направлення до суду 46 протоколів про адміністративні правопорушення у зв’язку з недотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при встановленні премій, надбавок до посадових окладів та соціальної допомоги.