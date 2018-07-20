НАПК продлило срок проверки деклараций нардепов Геллера и Новинского

"Продлен срок полной проверки электронной декларации на дополнительные 30 календарных дней, поданных народными депутатами Украины VIII созыва: Новинский Вадим Владиславович, 2015 и 2016 годы, и Геллер Евгением Борисовичем, за 2017 год", - говорится в сообщении.



В то же время в НАПК отметили, что завершена проверка электронной деклараций народного депутата Юрия Мороко.



Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд 46 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий, надбавок к должностным окладам и социальной помощи.