НАПК продлило срок проверки деклараций нардепов Геллера и Новинского
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжило на 30 дней срок проверки электронной декларации народных депутатов Вадима Новинского и Евгения Геллера. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.
"Продлен срок полной проверки электронной декларации на дополнительные 30 календарных дней, поданных народными депутатами Украины VIII созыва: Новинский Вадим Владиславович, 2015 и 2016 годы, и Геллер Евгением Борисовичем, за 2017 год", - говорится в сообщении.
В то же время в НАПК отметили, что завершена проверка электронной деклараций народного депутата Юрия Мороко.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд 46 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий, надбавок к должностным окладам и социальной помощи.