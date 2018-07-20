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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37560 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101768 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123826 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131394 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168788 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153237 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141014 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 181073 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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НАПК продлило срок проверки деклараций нардепов Геллера и Новинского

НАПК продлило срок проверки деклараций нардепов Геллера и Новинского

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции продолжило на 30 дней срок проверки электронной декларации народных депутатов Вадима Новинского и Евгения Геллера. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Продлен срок полной проверки электронной декларации на дополнительные 30 календарных дней, поданных народными депутатами Украины VIII созыва: Новинский Вадим Владиславович, 2015 и 2016 годы, и Геллер Евгением Борисовичем, за 2017 год", - говорится в сообщении.

В то же время в НАПК отметили, что завершена проверка электронной деклараций народного депутата Юрия Мороко.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о направлении в суд 46 протоколов об административных правонарушениях в связи с несоблюдением требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при установлении премий, надбавок к должностным окладам и социальной помощи.

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