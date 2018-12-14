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НАПК утвердило декларацию Трубарова и Геллера

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты полных проверок деклараций 14-ти должностных лиц, а также начало такие проверки в отношении 7-ми человек. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК утвердило декларацию Трубарова и Геллера

“Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня на заседании приняло решение об утверждении результатов полных проверок деклараций 14-ти должностных лиц, а также начало такие проверки 7-ми человек”, — говорится в сообщении.

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Так, утверждены результаты полных проверок деклараций, поданных:

  • Билецким Олегом Игоревичем, первым заместителем начальника ГНИ в Деснянском районе ГУ ГФС в г.Киеве, за 2015 и 2016 годы.
  • Блиновой Ларисой Павловной, главным специалистом отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области, за 2016 год.
  • Геллером Евгением Борисовичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
  • Жигулиным Андреем Александровичем, руководителем Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины, за 2015 и 2016 годы.
  • Кицюком Виктором Петровичем, судьей Печерского районного суда г. Киева, за 2015 и 2016 годы.
  • Косьяненко Олегом Александровичем, заместителем начальника отдела организации представительства в суде и при исполнении судебных решений Управления представительства интересов гражданина или государства в суде прокуратуры Одесской области, за 2015 год.
  • Матвийчуком Вадимом Владимировичем, заместителем начальника управления — начальником отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, за 2017 год.
  • Микитась Максимом Викторовичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2016 год.
  • Мозолевской Еленой Николаевной, судьей Соломенского районного суда г.Киев, за 2015 и 2016 годы.
  • Приймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Рафальским Олегом Алексеевичем, директором Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины, за 2016 год.
  • Тараненко Юрием Николаевичем, начальником Полтавского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, за 2015 и 2016 годы.
  • Трофилом Иваном Михайловичем, заместителем начальника Ужгородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, за 2016 год.
  • Трубаровым Виталием Николаевичем, и.о. Председателя Фонда государственного имущества Украины, за 2016 и 2017 год.

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    Решение о проведении проверок деклараций 10-ти из указанных должностных лиц были приняты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, которые содержали фактические данные, которые могут быть проверены, полученные от правоохранительных органов (в отношении 3-х человек), общественных организаций (в отношении 4 -х человек) и физических лиц-обличителей (в отношении 3-х человек).

    По результатам проведения проверок была подтверждена информация о возможном отображении недостоверных сведений 3-мя лицами, частично подтвердилась информация в отношении 5-ти человек. Относительно 2-х должностных лиц сведения подтверждены не были.

    Также на заседании были приняты решения о начале проведения полных проверок деклараций 7-ми должностных лиц.

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    Такие декларации предоставлены:

  • Ивановой Ларисой Брониславовной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Кизем Сергеем Николаевичем, заместителем начальника управления — начальником отдела Генеральной прокуратуры Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Краснощековой Натальей Степановной, судьей Апелляционного суда Донецкой области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Кулагиным Алексеем Владимировичем, депутатом Петропавловск-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области, за 2016 и 2017 годы.
  • Прудивусом Олегом Васильевичем, судьей, председателем суда Запорожского окружного административного суда, 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Шелестом Светланой Богдановной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

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    Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, предоставленных:

  • Новиковым Михаилом Олеговичем, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области, за 2017 год.
  • Трубой Романом Михайловичем, директором Государственного бюро расследований, за 2017 год.

    • Ранее НАПК проверило декларации семи депутатов.

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