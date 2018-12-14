НАПК утвердило декларацию Трубарова и Геллера

“Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня на заседании приняло решение об утверждении результатов полных проверок деклараций 14-ти должностных лиц, а также начало такие проверки 7-ми человек”, — говорится в сообщении.
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Так, утверждены результаты полных проверок деклараций, поданных:
Билецким Олегом Игоревичем, первым заместителем начальника ГНИ в Деснянском районе ГУ ГФС в г.Киеве, за 2015 и 2016 годы.
Блиновой Ларисой Павловной, главным специалистом отдела государственного контроля и надзора за безопасностью на наземном транспорте Управления Укртрансбезопасности в Николаевской области, за 2016 год.
Геллером Евгением Борисовичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год.
Жигулиным Андреем Александровичем, руководителем Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины, за 2015 и 2016 годы.
Кицюком Виктором Петровичем, судьей Печерского районного суда г. Киева, за 2015 и 2016 годы.
Косьяненко Олегом Александровичем, заместителем начальника отдела организации представительства в суде и при исполнении судебных решений Управления представительства интересов гражданина или государства в суде прокуратуры Одесской области, за 2015 год.
Матвийчуком Вадимом Владимировичем, заместителем начальника управления — начальником отдела Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, за 2017 год.
Микитась Максимом Викторовичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2016 год.
Мозолевской Еленой Николаевной, судьей Соломенского районного суда г.Киев, за 2015 и 2016 годы.
Приймой Игорем Михайловичем, заведующим секретариатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, за 2015, 2016 и 2017 годы.
Рафальским Олегом Алексеевичем, директором Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины, за 2016 год.
Тараненко Юрием Николаевичем, начальником Полтавского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, за 2015 и 2016 годы.
Трофилом Иваном Михайловичем, заместителем начальника Ужгородского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, за 2016 год.
Трубаровым Виталием Николаевичем, и.о. Председателя Фонда государственного имущества Украины, за 2016 и 2017 год.
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Решение о проведении проверок деклараций 10-ти из указанных должностных лиц были приняты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, которые содержали фактические данные, которые могут быть проверены, полученные от правоохранительных органов (в отношении 3-х человек), общественных организаций (в отношении 4 -х человек) и физических лиц-обличителей (в отношении 3-х человек).
По результатам проведения проверок была подтверждена информация о возможном отображении недостоверных сведений 3-мя лицами, частично подтвердилась информация в отношении 5-ти человек. Относительно 2-х должностных лиц сведения подтверждены не были.
Также на заседании были приняты решения о начале проведения полных проверок деклараций 7-ми должностных лиц.
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Такие декларации предоставлены:
Ивановой Ларисой Брониславовной, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
Кизем Сергеем Николаевичем, заместителем начальника управления — начальником отдела Генеральной прокуратуры Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
Краснощековой Натальей Степановной, судьей Апелляционного суда Донецкой области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
Кулагиным Алексеем Владимировичем, депутатом Петропавловск-Борщаговского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области, за 2016 и 2017 годы.
Прудивусом Олегом Васильевичем, судьей, председателем суда Запорожского окружного административного суда, 2015, 2016 и 2017 годы.
Шелестом Светланой Богдановной, судьей Киевского апелляционного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
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Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, предоставленных:
Новиковым Михаилом Олеговичем, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области, за 2017 год.
Трубой Романом Михайловичем, директором Государственного бюро расследований, за 2017 год.
Ранее НАПК проверило декларации семи депутатов.