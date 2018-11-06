НАЗК перевірить суддю Вищого господарського суду і нардепа

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій щодо 8-ми посадових осіб, серед яких народний депутат та суддя Вищого господарського суду. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

“Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні на засіданні прийняло рішення про початок перевірки декларацій щодо 8-ми осіб, а також затвердило результати таких перевірок щодо 13-ти суб’єктів декларування”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рішення про початок перевірок були прийняті на підставі аналізу звернень правоохоронних органів (щодо 2-х осіб), громадських організацій (щодо 2-х осіб) та фізичних осіб-викривачів (щодо 3-х осіб) про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Так, розпочнуться повні перевірки декларацій, поданих:

  • Воліком Іваном Миколайовичем, суддею Вищого господарського суду України, за 2015 рік.
  • Кривохатьком Вадимом Вікторовичем, народним депутатом України, за 2016 та 2017 роки.
  • Савченком Ігорем Володимировичем, заступником начальника відділу боротьби з незаконним переміщенням наркотиків та зброї управління боротьби з митними правопорушеннями Луганської митниці ДФС, за 2015 рік.
  • Сенченком Олександром Олеговичем, головою Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Холодом Євгенієм Миколайовичем, першим заступником голови Полтавської обласної ради, за 2017 рік.
  • Чернєєвим Сергієм Михайловичем, слідчим слідчого відділу Шевченківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одеса ГУНП в Одеській області, за 2017 рік.
  • Чубенко Іриною Василівною, начальником відділу аналітичного забезпечення Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за 2016 та 2017 роки.
  • Ярошенком Валерієм Станіславовичем, заступником Голови Державної служби зайнятості (Центральний апарат), за 2017 рік.

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Також на засіданні були ухвалені рішення про затвердження результатів здійснення повних перевірок декларацій 13-ти посадовців. Відповідні перевірки розпочинались за зверненнями громадських організацій. Інформація, вказана у таких зверненнях, про можливе відображення недостовірних відомостей підтвердилась щодо 10-ти посадовців. Щодо інших 3-х посадових осіб відомості не були підтверджені.

Так, результати перевірок декларацій затверджені щодо:

  • Андрієвської Людмили Михайлівни, депутата Прилуцької районної ради Чернігівської області, за 2016 рік.
  • Воліка Івана Миколайовича, судді Вищого господарського суду України, за 2015 рік, перед звільненням (01.01.2016 — 06.10.2016) та після звільнення за 2016 рік.
  • Гаркавого Анатолія Івановича, голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області, за 2015 та 2016 роки.
  • Гоя Анатолія Олександровича, першого заступника прокурора Кіровоградської області, за 2015 рік.
  • Зайця Тараса Олександровича, судді Святошинського районного суду міста Києва, за 2015 (виправленої) та 2016 роки.
  • Манохи Марії Дмитрівни, начальника управління планування територій Департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації, за 2015 рік.
  • Нечипорука Миколи Васильовича, проректора з науково- педагогічної роботи Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, за 2016 рік.
  • Попова Дениса В’ячеславовича, депутата Київської міської ради, за 2016 рік.
  • Рахуби Андрія Миколайовича, начальника відділу Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України, за 2016 рік.
  • Тимченка Дмитра Віталійовича, начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Маловисківської районної державної адміністрації Кіровоградської області, за 2015 та 2016 роки.
  • Ткачука Павла Петровича, начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, за 2015 (виправлена) та 2016 роки.
  • Швеця Віктора Олександровича, судді Вищого господарського суду України, за 2016 рік.
  • Швидкого Віктора Васильовича, першого заступника прокурора Волинської області, за 2015 та 2016 роки.

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Нагадаємо, НАЗК продовжило перевірку декларацій Омеляна і Мосійчука.

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