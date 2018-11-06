НАПК проверит судью Высшего хозяйственного суда и нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку деклараций в отношении 8-ми должностных лиц, среди которых народный депутат и судья Высшего хозяйственного суда. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции сегодня на заседании приняло решение о начале проверки деклараций в отношении 8-ми человек, а также утвердило результаты таких проверок 13-ти субъектов декларирования”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что решения о начале проверок были приняты на основании анализа обращений правоохранительных органов (в отношении 2-х человек), общественных организаций (касательно 2-х человек) и физических лиц-обличителей (в отношении 3-х человек) о возможном отраженим в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены.
Так, начнутся полные проверки деклараций, поданных:
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- Воликом Иваном Николаевичем, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год.
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- Кривохатько Вадимом Викторовичем, народным депутатом Украины, за 2016 и 2017 годы.
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- Савченко Игорем Владимировичем, заместителем начальника отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия управления по борьбе с таможенными правонарушениями Луганской таможни ГФС, за 2015 год.
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- Сенченко Александром Олеговичем, председателем Новомиргородской районной государственной администрации Кировоградской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
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- Холодом Евгением Николаевичем, первым заместителем председателя Полтавского областного совета, за 2017 год.
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- Чернеевым Сергеем Михайловичем, следователем следственного отдела Шевченковского отделения полиции Приморского отдела полиции в г. Одесса ГУНП в Одесской области, за 2017 год.
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- Чубенко Ириной Васильевной, начальником отдела аналитического обеспечения Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, за 2016 и 2017 годы.
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- Ярошенко Валерием Станиславовичем, заместителем Председателя Государственной службы занятости (Центральный аппарат), за 2017 год.
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Также на заседании были приняты решения об утверждении результатов осуществления полных проверок деклараций 13-ти должностных лиц. Соответствующие проверки начинались по обращениям общественных организаций. Информация, указанная в таких обращениях о возможном отображения недостоверных сведений подтвердилась по 10-ти должностным лицам. Что касается других 3-х должностных лиц сведения не были подтверждены.
Так, результаты проверок деклараций утверждены по:
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- Андриевской Людмиле Михайловне, депутату Прилуцкого районного совета Черниговской области, за 2016 год.
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- Волику Ивану Николаевичу, судье Высшего хозяйственного суда Украины, за 2015 год, перед увольнением (01.01.2016 — 06.10.2016) и после увольнения за 2016 год.
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- Картавого Анатолия Ивановича, председателя Старобельской районной государственной администрации Луганской области, за 2015 и 2016 годы.
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- Гоя Анатолия Александровича, первого заместителя прокурора Кировоградской области, за 2015 год.
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- Зайца Тараса Александровича, судьи Святошинского районного суда города Киева, за 2015 (исправленной) и за 2016 год.
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- Манохи Марии Дмитриевны, начальника управления планирования территорий Департамента градостроительства и архитектуры Киевской областной государственной администрации, за 2015 год.
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- Нечипорука Николая Васильевича, проректора по научно-педагогической работе Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт”, за 2016 год.
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- Попова Дениса Вячеславовича, депутата Киевского городского совета, за 2016 год.
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- Рахубы Андрея Николаевича, начальника отдела Департамента налоговых и таможенных экспертиз Государственной фискальной службы Украины, за 2016 год.
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- Тимченко Дмитрия Витальевича, начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей аппарата Маловисковской районной государственной администрации Кировоградской области, за 2015 и 2016 годы.
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- Ткачука Павла Петровича, начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, за 2015 (исправленная) и 2016 год.
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- Сапожника Виктора Александровича, судьи Высшего хозяйственного суда Украины, за 2016 год.
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- Быстрого Виктора Васильевича, первого заместителя прокурора Волынской области, за 2015 и 2016 годы.
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Напомним, НАПК продолжил проверку деклараций Емельяна и Мосийчука .