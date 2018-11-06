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НАЗК продовжило перевірку декларацій Омеляна і Мосійчука

НАЗК продовжило перевірку декларацій Омеляна і Мосійчука

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції ухвалило рішення продовжити повну перевірку декларацій ще на 30 днів стосовно Міністра інфраструктури Володимира Омеляна і Голови Держрезерву України Вадима Мосійчука. Про це повідомляє прес-служба Агентства, передає УНН. 

“Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні прийняло рішення про подовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій, які були подані Міністром інфраструктури України та Головою Державного агентства резерву України”, — йдеться у повідомленні.

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Таким чином НАЗК ухвалило рішення продовжити на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій, які були подані:

  • Мосійчуком Вадимом Адамовичем, Головою Державного агентства резерву України, за 2017 рік.
  • Омеляном Володимиром Володимировичем, Міністром інфраструктури України, за 2015 рік (виправленої).

Нагадаємо, 31 серпня НАЗК затвердило результати перевірки декларації Омеляна за 2017 рік, а 7 вересня затвердило результати перевірки у частині нових відомостей, отриманих від НАБУ за 2015 рік (виправленої декларації).

13 вересня 2018 року детективи НАБУ оголосили Омеляну підозру у незаконному збагаченні і недекларуванні доходів. За даними НАБУ, у період із 1 січня 2006 року до 26 квітня 2018-го Омелян отримав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як його витрати лише в період із 2008-го до квітня 2015 року становили щонайменше 3,45 млн грн.

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14 вересня суд відпустив Омеляна на поруки міністра спорту України Ігоря Жданова та народного депутата від "Народного фронту" Федора Бендюженка. 19 вересня стало відомо, що Солом'янський райсуд Києва заарештував майно Омеляна. 

Щодо Голови Держрезерву України Вадима Мосійчука також проводилась низка процесуальних заходів.

Так, 4 жовтня за місцем проживання Мосійчука прийшли з обшуками. Голова Держрезерву заявив, що співробітники прокуратури вручили йому підозру. У прокуратурі Києва заявили, що Мосійчука підозрюють у службовій недбалості.

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За даними слідства, у 2017 році він "усупереч вимогам законодавства та раціонального використання державних коштів ухвалив низку необґрунтованих управлінських рішень", після яких понад 14 тис. тонн зерна, що зберігалися в Харківській області, було переміщено в Черкаську область. Через це держава втратила понад 6 млн грн на навантаженні-розвантаженні-транспортуванні. 5 жовтня суд відпустив Мосійчука під особисте зобов'язання, залишивши його на посаді.

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