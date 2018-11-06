НАПК продолжило проверку деклараций Омеляна и Мосийчука

“Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, предоставленных Министром инфраструктуры Украины и Председателем Государственного агентства резерва Украины”, — говорится в сообщении.

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Таким образом НАПК приняло решение продлить на дополнительные 30 календарных дней срок полной проверки деклараций, представленных:



Мосийчуком Вадимом Адамовичем, Председателем Государственного агентства резерва Украины, за 2017 год.

Председателем Государственного агентства резерва Украины, за 2017 год.

Омеляном Владимиром Владимировичем, Министром инфраструктуры Украины, за 2015 год (исправленной).

Министром инфраструктуры Украины, за 2015 год (исправленной).

Напомним, 31 августа НАПК утвердило результаты проверки декларации Омеляна за 2017 год, а 7 сентября утвердило результаты проверки в части новых сведений, полученных от НАБУ за 2015 год (исправленной декларации).

13 сентября 2018 года детективы НАБУ объявили Омеляну подозрение в незаконном обогащении и недекларировании доходов. По данным НАБУ, в период с 1 января 2006 до 26 апреля 2018 года Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008-го по апрель 2015 года составляли не менее 3,45 млн грн.

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14 сентября суд отпустил Омеляна на поруки министра спорта Украины Игоря Жданова и народного депутата от “Народного фронта” Федора Бендюженко. 19 сентября стало известно, что Соломенский райсуд Киева арестовал имущество Омеляна.

В отношении Председателя Госрезерва Украины Вадима Мосийчука также проводился ряд процессуальных мероприятий.

Так, 4 октября по месту жительства Мосийчука пришли с обысками. Глава Госрезерва заявил, что сотрудники прокуратуры вручили ему подозрение. В прокуратуре Киева заявили, что Мосийчука подозревают в служебной халатности.

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По данным следствия, в 2017 году он “вопреки требованиям законодательства и рационального использования государственных средств принял ряд необоснованных управленческих решений”, после которых более 14 тыс. тонн зерна, хранившихся в Харьковской области, были перемещены в Черкасскую область. Из-за этого государство потеряло более 6 млн грн на погрузке-разгрузке-транспортировке. 5 октября суд отпустил Мосийчука под личное обязательство, оставив его в должности.