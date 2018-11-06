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НАПК продолжило проверку деклараций Омеляна и Мосийчука

НАПК продолжило проверку деклараций Омеляна и Мосийчука

Киев  •  УНН

 • 9674 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение продлить полную проверку деклараций еще на 30 дней относительно Министра инфраструктуры Владимира Омеляна и Председателя Госрезерва Украины Вадима Мосийчука. Об этом сообщает пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, предоставленных Министром инфраструктуры Украины и Председателем Государственного агентства резерва Украины”, — говорится в сообщении.

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Таким образом НАПК приняло решение продлить на дополнительные 30 календарных дней срок полной проверки деклараций, представленных:

  • Мосийчуком Вадимом Адамовичем, Председателем Государственного агентства резерва Украины, за 2017 год.
  • Омеляном Владимиром Владимировичем, Министром инфраструктуры Украины, за 2015 год (исправленной).

Напомним, 31 августа НАПК утвердило результаты проверки декларации Омеляна за 2017 год, а 7 сентября утвердило результаты проверки в части новых сведений, полученных от НАБУ за 2015 год (исправленной декларации).

13 сентября 2018 года детективы НАБУ объявили Омеляну подозрение в незаконном обогащении и недекларировании доходов. По данным НАБУ, в период с 1 января 2006 до 26 апреля 2018 года Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как его расходы только в период с 2008-го по апрель 2015 года составляли не менее 3,45 млн грн.

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14 сентября суд отпустил Омеляна на поруки министра спорта Украины Игоря Жданова и народного депутата от “Народного фронта” Федора Бендюженко. 19 сентября стало известно, что Соломенский райсуд Киева арестовал имущество Омеляна.

В отношении Председателя Госрезерва Украины Вадима Мосийчука также проводился ряд процессуальных мероприятий.

Так, 4 октября по месту жительства Мосийчука пришли с обысками. Глава Госрезерва заявил, что сотрудники прокуратуры вручили ему подозрение. В прокуратуре Киева заявили, что Мосийчука подозревают в служебной халатности.

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По данным следствия, в 2017 году он “вопреки требованиям законодательства и рационального использования государственных средств принял ряд необоснованных управленческих решений”, после которых более 14 тыс. тонн зерна, хранившихся в Харьковской области, были перемещены в Черкасскую область. Из-за этого государство потеряло более 6 млн грн на погрузке-разгрузке-транспортировке. 5 октября суд отпустил Мосийчука под личное обязательство, оставив его в должности.

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