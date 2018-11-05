НАЗК передало в суд протоколи на порушників з Мінінфраструктури

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду вісім протоколів про адміністративні правопорушення щодо посадових осіб у Мінінфраструктури та органах прокуратури. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.

“Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду 8 протоколів про адміністративні правопорушення. Серед них протоколи стосовно колишнього заступника Міністра інфраструктури та прокурора за результатами перевірки поданих ними декларацій”, — йдеться у повідомленні.

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Екс-заступник Міністра інфраструктури — керівник апарату Дмитро Роменський зазначив у декларації за 2015 рік завідомо недостовірні відомості про отриманий ним дохід у вигляді спадщини. Успадкувавши у 2015 році майно у вигляді автомобіля марки Ford Kuga 2011 року випуску та грошових вкладів, суб’єкт декларування вказав лише грошові вклади, врахувавши до їх загальної суми вартість успадкованого автомобіля, який на дату набуття у власність не було оцінено. Загалом встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 319 172 гривні, що перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зазначимо, що Дмитро Роменський працював на посаді заступника Міністра інфраструктури з початку 2015 по травень 2017 року

Прокурор прокуратури Харківської області Сергій Фокін у декларації за 2015 рік не вказав дохід, отриманий ним від продажу двох автомобілів: Skoda Fabia 2013 року випуску та Volkswagen Golf 2008 року випуску, на суму 288 315 гривень.

Крім того, НАЗК направило до суду 6 протоколів за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

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Встановлено, що прокурор Роменської місцевої прокуратури Сумської області не внесла інформацію до Єдиного державного реєстру декларацій після отримання за місцем роботи доходу понад 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Також порушили терміни подання щорічної декларації прокурор Баришівської міжрайонної прокуратури Київської області та посадовець Департаменту суспільних комунікацій КМДА. Колишній секретар судового засідання Київського апеляційного господарського суду несвоєчасно подала декларацію перед звільненням, а посадовці Антимонопольного комітету та Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА — декларацію після звільнення.

Раніше у НАЗК назвали найбільших порушників антикорупційного законодавства. 

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