НАПК передало в суд протоколы в отношении нарушителей из Мининфраструктуры

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 8 протоколов об административных правонарушениях. Среди них протоколы в отношении бывшего заместителя Министра инфраструктуры и прокурора по результатам проверки предоставленных ими деклараций”, - говорится в сообщении.

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Экс-заместитель Министра инфраструктуры — руководитель аппарата Дмитрий Роменский отметил в декларации 2015 года заведомо недостоверные сведения о полученных им доходах в виде наследства. Унаследовав в 2015 году имущество в виде автомобиля марки Ford Kuga 2011 выпуска и денежных вкладов, субъект декларирования указал только денежные вклады, учитывая к их общей сумме стоимость унаследованного автомобиля, который на дату вступления в собственность не была оценена. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 319 172 гривны, что превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Отметим, что Дмитрий Роменский работал в должности заместителя Министра инфраструктуры с начала 2015 по май 2017 года.

Прокурор прокуратуры Харьковской области Сергей Фокин в декларации 2015 года не указал доход, полученный им от продажи двух автомобилей: Skoda Fabia 2013 выпуска и Volkswagen Golf 2008 года выпуска на сумму 288 315 гривен.

Кроме того, НАПК направило в суд 6 протоколов по результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

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Установлено, что прокурор Роменской местной прокуратуры Сумской области не внесла информацию в Единый государственный реестр деклараций после получения по месту работы дохода более 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также нарушили сроки представления ежегодной декларации прокурор Барышевской межрайонной прокуратуры Киевской области и чиновник Департамента общественных коммуникаций КГГА. Бывший секретарь судебного заседания Киевского апелляционного хозяйственного суда несвоевременно подала декларацию перед увольнением, а должностные лица Антимонопольного комитета и Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА — декларацию после увольнения.

Ранее в НАПК назвали крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства.