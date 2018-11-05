НАПК передало в суд протоколы в отношении нарушителей из Мининфраструктуры

ukru
Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 17747 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109499 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117564 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156182 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148652 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138543 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129267 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174410 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

Ермак и советник премьер-министра Британии обсудили мирный план, военную и финансовую поддержку Украины

9 марта, 02:19 • 29824 просмотра
В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

В Великобритании обнаружена очередная кремлевская шпионская сеть, нацеленная на российских диссидентов

9 марта, 02:50 • 43109 просмотра
Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

9 марта, 04:35 • 46060 просмотра
Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

9 марта, 05:29 • 20244 просмотра
Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

06:30 • 27863 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 138658 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 174410 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 182999 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 193765 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 251127 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 156183 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 105018 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 109376 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 111524 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 110886 просмотра
Актуальное
НАПК передало в суд протоколы в отношении нарушителей из Мининфраструктуры

НАПК передало в суд протоколы в отношении нарушителей из Мининфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 16232 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд восемь протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц в Мининфраструктуры и органах прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 8 протоколов об административных правонарушениях. Среди них протоколы в отношении бывшего заместителя Министра инфраструктуры и прокурора по результатам проверки предоставленных ими деклараций”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАПК разоблачило 55 должностных лиц на умышленном непредставлении деклараций

Экс-заместитель Министра инфраструктуры — руководитель аппарата Дмитрий Роменский отметил в декларации 2015 года заведомо недостоверные сведения о полученных им доходах в виде наследства. Унаследовав в 2015 году имущество в виде автомобиля марки Ford Kuga 2011 выпуска и денежных вкладов, субъект декларирования указал только денежные вклады, учитывая к их общей сумме стоимость унаследованного автомобиля, который на дату вступления в собственность не была оценена. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 319 172 гривны, что превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Отметим, что Дмитрий Роменский работал в должности заместителя Министра инфраструктуры с начала 2015 по май 2017 года.

Прокурор прокуратуры Харьковской области Сергей Фокин в декларации 2015 года не указал доход, полученный им от продажи двух автомобилей: Skoda Fabia 2013 выпуска и Volkswagen Golf 2008 года выпуска на сумму 288 315 гривен.

Кроме того, НАПК направило в суд 6 протоколов по результатам осуществления контроля за своевременностью предоставления деклараций и сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ объявило подозрение Омеляну

Установлено, что прокурор Роменской местной прокуратуры Сумской области не внесла информацию в Единый государственный реестр деклараций после получения по месту работы дохода более 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Также нарушили сроки представления ежегодной декларации прокурор Барышевской межрайонной прокуратуры Киевской области и чиновник Департамента общественных коммуникаций КГГА. Бывший секретарь судебного заседания Киевского апелляционного хозяйственного суда несвоевременно подала декларацию перед увольнением, а должностные лица Антимонопольного комитета и Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА — декларацию после увольнения.

Ранее в НАПК назвали крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы