НАЗК перевірить 13 суддів, нардепа і держсекретаря

“Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні прийняло рішення про початок перевірки декларацій 15-ти осіб. Рішення про початки відповідних перевірок були прийняті на підставі аналізу звернень громадської організації (щодо 10-ти осіб), за зверненням Національного антикорупційного бюро України (щодо 1-ї особи) про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені, та відповідно до статті 50 ЗУ „Про запобігання корупції“ (щодо 4-х осіб)”, — йдеться у повідомленні.

Так, розпочнуться повні перевірки декларацій, поданих:

Бобовим Геннадієм Борисовичем, народним депутатом України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Андроновим Владиславом Євгеновичем, державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України, за 2016 та 2017 роки.

Беленою Альбертом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Березовенко Русланою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Галапацом Ігорем Івановичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Гриненком Олександром Івановичем, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 (виправленої) роки.

Куксовим Володимиром Володимировичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Майданевичем Анатолієм Григоровичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Мараєвою Наталією Євгеніївною, суддею Апеляційного суду міста Києва, за 2015, 2016 (виправленої) та 2017 (виправленої) роки.

Радченком Сергієм В’ячеславовичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Семиженком Геннадієм Володимировичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки.

Сітайло Лесею Григорівною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Тарасенко Кароліною Віталіївною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Чопенком Ярославом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Харківської області, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки.

Раніше НАЗК схвалило декларації підсудного екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса, а також голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.