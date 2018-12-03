НАЗК перевірить 13 суддів, нардепа і держсекретаря

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій 13-ти суддів, народного депутата і державного секретаря. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

“Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні прийняло рішення про початок перевірки декларацій 15-ти осіб. Рішення про початки відповідних перевірок були прийняті на підставі аналізу звернень громадської організації (щодо 10-ти осіб), за зверненням Національного антикорупційного бюро України (щодо 1-ї особи) про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені, та відповідно до статті 50 ЗУ „Про запобігання корупції“ (щодо 4-х осіб)”, — йдеться у повідомленні.

Так, розпочнуться повні перевірки декларацій, поданих:

  • Бобовим Геннадієм Борисовичем, народним депутатом України, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Андроновим Владиславом Євгеновичем, державним секретарем Міністерства аграрної політики та продовольства України, за 2016 та 2017 роки.
  • Беленою Альбертом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Березовенко Русланою Вікторівною, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Галапацом Ігорем Івановичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Головатим Василем Ярославовичем, суддею Апеляційного суду Львівської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Гриненком Олександром Івановичем, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2015, 2016 та 2017 (виправленої) роки.
  • Куксовим Володимиром Володимировичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Майданевичем Анатолієм Григоровичем, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Мараєвою Наталією Євгеніївною, суддею Апеляційного суду міста Києва, за 2015, 2016 (виправленої) та 2017 (виправленої) роки.
  • Радченком Сергієм В’ячеславовичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Семиженком Геннадієм Володимировичем, суддею Апеляційного суду Херсонської області, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки.
  • Сітайло Лесею Григорівною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Тарасенко Кароліною Віталіївною, суддею Київського апеляційного господарського суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Чопенком Ярославом Вікторовичем, суддею Апеляційного суду Харківської області, за 2015 (виправленої), 2016 та 2017 роки.

    • Раніше НАЗК схвалило декларації підсудного екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса, а також голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.

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