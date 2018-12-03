НАПК проверит 13 судей, нардепа и госсекретаря

“Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании приняло решение о начале проверки деклараций 15 чиновников. Решение о начале соответствующих проверок были приняты на основании анализа обращений общественной организации (в отношении 10-ти должностных лиц), по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины (относительно 1-го лица) о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены, и в соответствии со статьей 50 Закона Украины „О предотвращении коррупции“ (относительно 4-х человек)”, - говорится в сообщении.

Так, начнутся полные проверки деклараций, поданных:

Бобовым Геннадием Борисовичем, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Андроновым Владиславом Евгеньевичем, государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за 2016 и 2017 годы.

Белена Альбертом Викторовичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Березовенко Русланой Викторовной, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Галапац Игорем Ивановичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Головатым Василием Ярославичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Гриненко Александром Ивановичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 (исправленной) годы.

Куксовым Владимиром Владимировичем, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Майданевичем Анатолием Григорьевичем, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Мараевой Натальей Евгеньевной, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2015, 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года.

Радченко Сергеем Вячеславовичем, судьей Апелляционного суда Херсонской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Семиженко Геннадием Владимировичем, судьей Апелляционного суда Херсонской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Ситайло Лесей Григорьевной, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Тарасенко Каролиной Витальевной, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Чопенко Ярославом Викторовичем, судьей Апелляционного суда Харьковской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

Ранее НАПК одобрило декларации подсудимого экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса, а также председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.