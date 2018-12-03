НАПК проверит 13 судей, нардепа и госсекретаря

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций 13-ти судей, народного депутата и государственного секретаря. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции на заседании приняло решение о начале проверки деклараций 15 чиновников. Решение о начале соответствующих проверок были приняты на основании анализа обращений общественной организации (в отношении 10-ти должностных лиц), по обращению Национального антикоррупционного бюро Украины (относительно 1-го лица) о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены, и в соответствии со статьей 50 Закона Украины „О предотвращении коррупции“ (относительно 4-х человек)”, - говорится в сообщении.

Так, начнутся полные проверки деклараций, поданных:

  • Бобовым Геннадием Борисовичем, народным депутатом Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Андроновым Владиславом Евгеньевичем, государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, за 2016 и 2017 годы.
  • Белена Альбертом Викторовичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Березовенко Русланой Викторовной, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Галапац Игорем Ивановичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Головатым Василием Ярославичем, судьей Апелляционного суда Львовской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Гриненко Александром Ивановичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2015, 2016 и 2017 (исправленной) годы.
  • Куксовым Владимиром Владимировичем, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Майданевичем Анатолием Григорьевичем, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Мараевой Натальей Евгеньевной, судьей Апелляционного суда города Киева, за 2015, 2016 (исправленной) и 2017 (исправленной) года.
  • Радченко Сергеем Вячеславовичем, судьей Апелляционного суда Херсонской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Семиженко Геннадием Владимировичем, судьей Апелляционного суда Херсонской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.
  • Ситайло Лесей Григорьевной, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Тарасенко Каролиной Витальевной, судьей Киевского апелляционного хозяйственного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Чопенко Ярославом Викторовичем, судьей Апелляционного суда Харьковской области, за 2015 (исправленной), 2016 и 2017 годы.

    • Ранее НАПК одобрило декларации подсудимого экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса, а также председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.

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