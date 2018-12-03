НАЗК схвалило декларації підсудного екс-прокурора ГПУ Суса

“Також на засіданні Національного агентства були затверджені результати перевірок декларацій 2-х суб’єктів декларування. Перевірка щодо одного посадовця розпочалась на підставі звернення, отриманого від громадської організації. Інформація, вказана у зверненні, про можливе відображення недостовірних відомостей підтвердилася частково”, — йдеться у повідомленні.

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Так, результати перевірок декларацій затверджені щодо:



Суса Дмитра Миколайовича , (колишнього) заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ, за 2015 та 2016 рік на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГУ ГПУ.

, (колишнього) заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ, та на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГУ ГПУ.

Терентьєва Юрія Олександровича , Голови Антимонопольного комітету України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

, Голови Антимонопольного комітету України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Як повідомляв УНН, 29 травня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса.

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25 липня минулого року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ.

26 липня 2017 року Дмитру Сусу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Кримінального кодексу України. Екс-прокурора підозрюють у заволодінні чужим майном у великих розмірах, заволодінні та розтраті чужого майна, вчинених повторно, внесенні недостовірних відомостей у декларацію.



