Суд переніс справу екс-прокурора ГПУ Суса на вересень

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Подільський районний суд Києва переніс розгляд справи за обвинуваченням екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса у заволодінні чужим майном на вересень 2018 року. Про це повідомив УНН адвокат обвинуваченого Дмитро Дмитренко.

За словами адвоката, сьогодні прокурор САП зачитав короткий виклад обвинувального акту щодо його підзахисного.

Наступне засідання призначене на вересень 2018 року, на якому, за словами захисника, суд має визначити порядок вивчення доказів.

Як повідомляв УНН, 29 травня 2018 року САП направила до суду обвинувальний акт щодо екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитра Суса. 

25 липня минулого року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки — начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки ГПУ.

26 липня 2017 року Дмитру Сусу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Кримінального кодексу України. 

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