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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 124701 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132198 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169240 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141134 просмотра

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Суд перенес дело экс-прокурора ГПУ Суса на сентябрь

Суд перенес дело экс-прокурора ГПУ Суса на сентябрь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса в завладении чужим имуществом на сентябрь 2018 года. Об этом сообщил УНН адвокат обвиняемого Дмитрий Дмитренко.

По словам адвоката, сегодня прокурор САП зачитал краткое изложение обвинительного акта в отношении его подзащитного.

Следующее заседание назначено на сентябрь 2018 года, на котором, по словам защитника, суд должен определить порядок изучения доказательств.

Как сообщал УНН, 29 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.

25 июля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.

26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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