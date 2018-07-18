Суд перенес дело экс-прокурора ГПУ Суса на сентябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса в завладении чужим имуществом на сентябрь 2018 года. Об этом сообщил УНН адвокат обвиняемого Дмитрий Дмитренко.
По словам адвоката, сегодня прокурор САП зачитал краткое изложение обвинительного акта в отношении его подзащитного.
Следующее заседание назначено на сентябрь 2018 года, на котором, по словам защитника, суд должен определить порядок изучения доказательств.
Как сообщал УНН, 29 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.
25 июля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.
26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.