НАПК одобрило декларации подсудимого экс-прокурора ГПУ Суса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции затердило результаты проверки деклараций относительно экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса и Главы АМКУ Юрия Терентьева. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Также на заседании Национального агентства были утверждены результаты проверок деклараций 2-х субъектов декларирования. Проверка одного чиновника началась на основании обращения, полученного от общественной организации. Информация, указанная в обращении, о возможном отображении недостоверных сведений подтвердилась частично”, - говорится в сообщении.
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Так, результаты проверок деклараций утверждены в отношении:
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- Суса Дмитрия Николаевича, (бывшего) заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ, за 2015 и 2016 годы в должности старшего следователя по особо важным делам шестого отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел ГУ ГПУ.
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- Терентьева Юрия Александровича, Главы Антимонопольного комитета Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.
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Как сообщал УНН, 29 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Дмитрия Суса.
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25 июля прошлого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ.
26 июля 2017 года Дмитрию Сусу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. Экс-прокурора подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах, завладении и растрате чужого имущества, совершенных повторно, внесении недостоверных сведений в декларацию.