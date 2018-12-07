НАЗК перевірило декларації семи депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції затвердило результати повної перевірки декларацій народних депутатів України, суддів та інших суб’єктів декларування. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції під час засідання прийняло рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані 15-ма суб’єктами декларування, серед яких депутати та судді. Також були прийняті рішення про початки та продовження повних перевірок”, — йдеться у повідомленні.
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Рішення про результати повних перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані:
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Рішення про проведення повних перевірок декларацій 13-ти з цих посадовців були прийняті на підставі звернень про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені. Ці звернення НАЗК отримало від правоохоронних органів стосовно 5-х осіб, громадських організацій — стосовно 2-х осіб та фізичних осіб-викривачів — щодо 6-ти осіб.
За результатами проведення цих перевірок підтвердилась інформація про можливе відображення недостовірних відомостей стосовно 8-ми посадовців, а частково підтвердилась — стосовно 2-х осіб. Відомості не були підтверджені стосовно 3-х посадових осіб.
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Під час засідання також були прийняті рішення про початки перевірок декларацій, поданих Кудрявцевим Олексієм Віталійовичем, Головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України, за 2015 рік (виправлена), 2016 та 2017 роки, а також Чиж Наталією Михайлівною, секретарем Житомирської міської ради, за 2015, 2016 та 2017 роки.
Рішення про продовження повних перевірок на додаткові 30 календарних днів прийняті щодо декларацій, які були подані Борисенком Павлом Олександровичем, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.
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Нагадаємо, 19 листопада НАЗК схвалило декларацію нардепа Голубова.