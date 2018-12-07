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НАЗК перевірило декларації семи депутатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції затвердило результати повної перевірки декларацій народних депутатів України, суддів та інших суб’єктів декларування. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

НАЗК перевірило декларації семи депутатів

“Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції під час засідання прийняло рішення про результати здійснення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані 15-ма суб’єктами декларування, серед яких депутати та судді. Також були прийняті рішення про початки та продовження повних перевірок”, — йдеться у повідомленні.

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Рішення про результати повних перевірок прийняті щодо е-декларацій, які були подані:

  • Хомутинніком Віталієм Юрійовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік.
  • Мартиняком Сергієм Васильовичем, народним депутатом України, за 2015 рік.
  • Авраменком Едуардом Олександровичем, депутатом Курахівської міської ради Донецької області, за 2016 рік.
  • Андрієвським Михайлом Володимировичем, депутатом Прилуцької районної ради, за 2017 рік (виправленої).
  • Климанським Анатолієм Сидоровичем, депутатом Авдіївської міської ради Донецької області, за 2016 рік.
  • Бабаком Віталієм Анатолійовичем, депутатом Полтавської обласної ради, за 2016 рік.
  • Кудрявським Володимиром Івановичем, депутатом Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області, за 2016 рік.
  • Бершовим Геннадієм Євгеновичем, суддею, Головою Харківського апеляційного адміністративного суду, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки.
  • Загоруйком Віталієм Володимировичем, суддею Апеляційного суду Київської області, за 2016 рік (після звільнення).
  • Плюшком Ігорем Анатолійовичем, суддею Вищого господарського суду України, за 2016 рік.
  • Сіваковою Вікторією Вікторівною, суддею Господарського суду міста Києва, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Бородавком Ігорем Петровичем, першим заступником начальника ГУ ДФС у Рівненській області, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Маслюком Євгеном Володимировичем, старшим державним інспектором митного поста “Бачівськ” Сумської митниці ДФС, за 2016 рік.
  • Котенджи Яною Владиславівною, старшим слідчим слідчого відділу Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за 2015 рік (виправленої) та за 2016 рік.
  • Кривоносом Павлом Олександровичем, генеральним директором державного підприємства “Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв”, за 2016 рік.

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    Рішення про проведення повних перевірок декларацій 13-ти з цих посадовців були прийняті на підставі звернень про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені. Ці звернення НАЗК отримало від правоохоронних органів стосовно 5-х осіб, громадських організацій — стосовно 2-х осіб та фізичних осіб-викривачів — щодо 6-ти осіб.

    За результатами проведення цих перевірок підтвердилась інформація про можливе відображення недостовірних відомостей стосовно 8-ми посадовців, а частково підтвердилась — стосовно 2-х осіб. Відомості не були підтверджені стосовно 3-х посадових осіб.

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    Під час засідання також були прийняті рішення про початки перевірок декларацій, поданих Кудрявцевим Олексієм Віталійовичем, Головою Державної архітектурно-будівельної інспекції України, за 2015 рік (виправлена), 2016 та 2017 роки, а також Чиж Наталією Михайлівною, секретарем Житомирської міської ради, за 2015, 2016 та 2017 роки.

    Рішення про продовження повних перевірок на додаткові 30 календарних днів прийняті щодо декларацій, які були подані Борисенком Павлом Олександровичем, суддею Дніпропетровського окружного адміністративного суду, за 2015, 2016 та 2017 роки.

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    Нагадаємо, 19 листопада НАЗК схвалило декларацію нардепа Голубова.

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