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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК проверило декларации семи депутатов

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полной проверки деклараций народных депутатов Украины, судей и других субъектов декларирования. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК проверило декларации семи депутатов

“Сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции во время заседания приняло решение о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены 15-ю субъектами декларирования, среди которых депутаты и судьи. Также были приняты решения о начале и продолжении полных проверок”, — говорится в сообщении.

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Решение о результатах полных проверок приняты по электронным декларациям, представленных:

  • Хомутынником Виталием Юрьевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.
  • Мартыняком Сергеем Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.
  • Авраменко Эдуардом Александровичем, депутатом Кураховского городского совета Донецкой области, за 2016 год.
  • Андриевским Михаилом Владимировичем, депутатом Прилуцкого районного совета, за 2017 год (исправленная).
  • Климанским Анатолием Сидоровичем, депутатом Авдеевского городского совета Донецкой области, за 2016 год.
  • Сурком Виталием Анатольевичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.
  • Кудрявским Владимиром Ивановичем, депутатом Старооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области, за 2016 год.
  • Бершовым Геннадием Евгеньевичем, судьей, председателем Харьковского апелляционного административного суда, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
  • Загоруйко Виталием Владимировичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2016 (после увольнения).
  • Плюшком Игорем Анатольевичем, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2016 год.
  • Сиваковой Викторией Викторовной, судьей Хозяйственного суда города Киева, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Бородавкой Игорем Петровичем, первым заместителем начальника ГУ ГФС в Ровенской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Маслюком Евгением Владимировичем, старшим государственным инспектором таможенного поста “Бачевск” Сумской таможни ГФС, за 2016 год.
  • Котенджи Яной Владиславовной, старшим следователем следственного отдела Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.
  • Кривоносом Павлом Александровичем, генеральным директором государственного предприятия “Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств”, за 2016 год.

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    Решение о проведении полных проверок деклараций 13-ти из этих должностных лиц были приняты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены. Эти обращения НАПК получило от правоохранительных органов относительно 5-х человек, общественных организаций — в отношении 2-х лиц и физических лиц-обличителей — до 6-ти человек.

    По результатам проведения этих проверок подтвердилась информация о возможном отображении недостоверных сведений по 8-ми должностным лицам, а частично подтвердилась — в отношении 2-х человек. Сведения не были подтверждены в отношении 3-х должностных лиц.

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    Во время заседания также были приняты решения о начале проверок деклараций, поданных Кудрявцевым Алексеем Витальевичем, Председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, 2015 года (исправленная), за 2016 и 2017 годы, а также Чиж Натальей Михайловной, секретарем Житомирского городского совета, за 2015 , 2016 и 2017 годы.

    Решение о продлении полных проверок на дополнительные 30 календарных дней принятые по декларациям, представленным Борисенко Павлом Александровичем, судьей Днепропетровского окружного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

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    Напомним, 19 ноября НАПК одобрило декларацию нардепа Голубова.

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