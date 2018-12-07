НАПК проверило декларации семи депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило результаты полной проверки деклараций народных депутатов Украины, судей и других субъектов декларирования. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции во время заседания приняло решение о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены 15-ю субъектами декларирования, среди которых депутаты и судьи. Также были приняты решения о начале и продолжении полных проверок”, — говорится в сообщении.
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Решение о результатах полных проверок приняты по электронным декларациям, представленных:
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Решение о проведении полных проверок деклараций 13-ти из этих должностных лиц были приняты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены. Эти обращения НАПК получило от правоохранительных органов относительно 5-х человек, общественных организаций — в отношении 2-х лиц и физических лиц-обличителей — до 6-ти человек.
По результатам проведения этих проверок подтвердилась информация о возможном отображении недостоверных сведений по 8-ми должностным лицам, а частично подтвердилась — в отношении 2-х человек. Сведения не были подтверждены в отношении 3-х должностных лиц.
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Во время заседания также были приняты решения о начале проверок деклараций, поданных Кудрявцевым Алексеем Витальевичем, Председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, 2015 года (исправленная), за 2016 и 2017 годы, а также Чиж Натальей Михайловной, секретарем Житомирского городского совета, за 2015 , 2016 и 2017 годы.
Решение о продлении полных проверок на дополнительные 30 календарных дней принятые по декларациям, представленным Борисенко Павлом Александровичем, судьей Днепропетровского окружного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.
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Напомним, 19 ноября НАПК одобрило декларацию нардепа Голубова.