НАПК проверило декларации семи депутатов

“Сегодня Национальное агентство по предупреждению коррупции во время заседания приняло решение о результатах осуществления полной проверки деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были представлены 15-ю субъектами декларирования, среди которых депутаты и судьи. Также были приняты решения о начале и продолжении полных проверок”, — говорится в сообщении.

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Решение о результатах полных проверок приняты по электронным декларациям, представленных:

Хомутынником Виталием Юрьевичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.

Мартыняком Сергеем Васильевичем, народным депутатом Украины, за 2015 год.

Авраменко Эдуардом Александровичем, депутатом Кураховского городского совета Донецкой области, за 2016 год.

Андриевским Михаилом Владимировичем, депутатом Прилуцкого районного совета, за 2017 год (исправленная).

Климанским Анатолием Сидоровичем, депутатом Авдеевского городского совета Донецкой области, за 2016 год.

Сурком Виталием Анатольевичем, депутатом Полтавского областного совета, за 2016 год.

Кудрявским Владимиром Ивановичем, депутатом Старооржицкого сельского совета Згуровского района Киевской области, за 2016 год.

Бершовым Геннадием Евгеньевичем, судьей, председателем Харьковского апелляционного административного суда, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.

Загоруйко Виталием Владимировичем, судьей Апелляционного суда Киевской области, за 2016 (после увольнения).

Плюшком Игорем Анатольевичем, судьей Высшего хозяйственного суда Украины, за 2016 год.

Сиваковой Викторией Викторовной, судьей Хозяйственного суда города Киева, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Бородавкой Игорем Петровичем, первым заместителем начальника ГУ ГФС в Ровенской области, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Маслюком Евгением Владимировичем, старшим государственным инспектором таможенного поста “Бачевск” Сумской таможни ГФС, за 2016 год.

Котенджи Яной Владиславовной, старшим следователем следственного отдела Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.

Кривоносом Павлом Александровичем, генеральным директором государственного предприятия “Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств”, за 2016 год.

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Решение о проведении полных проверок деклараций 13-ти из этих должностных лиц были приняты на основании обращений о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены. Эти обращения НАПК получило от правоохранительных органов относительно 5-х человек, общественных организаций — в отношении 2-х лиц и физических лиц-обличителей — до 6-ти человек.

По результатам проведения этих проверок подтвердилась информация о возможном отображении недостоверных сведений по 8-ми должностным лицам, а частично подтвердилась — в отношении 2-х человек. Сведения не были подтверждены в отношении 3-х должностных лиц.

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Во время заседания также были приняты решения о начале проверок деклараций, поданных Кудрявцевым Алексеем Витальевичем, Председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, 2015 года (исправленная), за 2016 и 2017 годы, а также Чиж Натальей Михайловной, секретарем Житомирского городского совета, за 2015 , 2016 и 2017 годы.

Решение о продлении полных проверок на дополнительные 30 календарных дней принятые по декларациям, представленным Борисенко Павлом Александровичем, судьей Днепропетровского окружного административного суда, за 2015, 2016 и 2017 годы.

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Напомним, 19 ноября НАПК одобрило декларацию нардепа Голубова.