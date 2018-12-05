НАЗК назвало топ-порушників листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національне агентство із запобігання корупції оголосило про топ-порушення антикорупційного законодавства у листопаді 2018 року. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“На першому місці рейтингу, складеного прес-службою НАЗК — обґрунтовані висновки щодо подання недостовірної інформації на суму більшу 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в деклараціях за 2015 і 2016 роки народного депутата України Сергія Петровича Мельничука, а також зафіксованих ознак незаконного збагачення у декларації народного депутата України Голубова Дмитра Івановича”, — йдеться у повідомленні.
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Встановлено, що народний депутат Мельничук у деклараціях за 2015 та 2016 роки не задекларував корпоративні права у двох господарських товариствах, загальний розмір яких у грошовому еквіваленті становить 1 мільйон 54 тисячі гривень.
Обґрунтовані висновки направлені до Національного антикорупційного бюро України.
Друге, третє і четверте місця за адміністративними правопорушеннями (подання недостовірних відомостей у декларації і несвоєчасність подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані).
Зокрема, йдеться про працівника Київської обласної прокуратури. Так, Чуйков Вадим Сергійович, прокурор відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Київської області, у декларації за 2016 рік не вказав вартість придбаних ним у 2014 році мотоцикла Harley-Davidson та у 2016 році автомобіля BMW 525D, не задекларував дохід від продажу іншого авто та не вказав корпоративні права дружини.
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Загалом у декларації прокурора встановлено недостовірні відомості на суму 2 мільйона 356 тисяч 617 гривень.
Раніше НАЗК викликало чотирьох посадовців “на килим”. В Агентстві також заявили про наміри перевірити 13 суддів, нардепа і держсекретаря.