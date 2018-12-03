НАЗК викликало чотирьох посадовців "на килим"

“Національне агентство з питань запобігання корупції в установленому порядку запросило чотирьох посадових осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.

Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, запрошено:



Дубініну Владлену Геннадіївну , проректора з науково-педагогічної работи Одеського Національного медичного університету, на 15:30 середи, 5 грудня 2018 року.

, проректора з науково-педагогічної работи Одеського Національного медичного університету, на 15:30 середи, 5 грудня 2018 року.

Ревчук Ольгу Андруївну , депутата Запорізької міської ради, на 11:00 четверга, 6 грудня 2018 року.

, депутата Запорізької міської ради, на 11:00 четверга, 6 грудня 2018 року.

Старостенко Ганну Вікторівну , заступника голови Київської міської державної адміністрації, на 15:30 вівторка, 4 грудня 2018 року;

, заступника голови Київської міської державної адміністрації, на 15:30 вівторка, 4 грудня 2018 року;

Буковського Романа Володимировича , депутата Київської обласної ради, на 14:00, середи 5 грудня 2018 року.

, депутата Київської обласної ради, на 14:00, середи 5 грудня 2018 року.

НАЗК встановило, що перебуваючи у статусі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції” (далі — Закон), зазначені особи несвоєчасно повідомили/не повідомили Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані:



Владлена Дубініна несвоєчасно повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з отриманням доходу у негрошовій формі;

несвоєчасно повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з отриманням доходу у негрошовій формі;

Ольга Ревчук не подала повідомлення про суттєві зміни, які відбулись у зв’язку з набуттям у власність причепа, водного транспортного засобу та отриманням подарунка у грошовій формі;

не подала повідомлення про суттєві зміни, які відбулись у зв’язку з набуттям у власність причепа, водного транспортного засобу та отриманням подарунка у грошовій формі;

Ганна Старостенко несвоєчасно повідомила Національне агентство про набуттям у власність транспортного засобу;

несвоєчасно повідомила Національне агентство про набуттям у власність транспортного засобу;

Роман Буковський несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни зв’язку з отриманням доходу від відчуження, а також набуттям у власність об’єктів нерухомого майна.

несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни зв’язку з отриманням доходу від відчуження, а також набуттям у власність об’єктів нерухомого майна.

Нагадаємо, НАЗК перевірить 13 суддів, нардепа і держсекретаря. Раніше Агентство затвердило декларації підсудного екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса, а також голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.