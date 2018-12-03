НАЗК викликало чотирьох посадовців "на килим"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Національне агентство із питань запобігання корупції запросило 4-х посадових осіб на ознайомлення з протоколами про адміністративне правопорушення для надання пояснень через неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН.
“Національне агентство з питань запобігання корупції в установленому порядку запросило чотирьох посадових осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення”, — йдеться у повідомленні.
Для забезпечення реалізації прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності та має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу, запрошено:
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- Дубініну Владлену Геннадіївну, проректора з науково-педагогічної работи Одеського Національного медичного університету, на 15:30 середи, 5 грудня 2018 року.
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- Ревчук Ольгу Андруївну, депутата Запорізької міської ради, на 11:00 четверга, 6 грудня 2018 року.
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- Старостенко Ганну Вікторівну, заступника голови Київської міської державної адміністрації, на 15:30 вівторка, 4 грудня 2018 року;
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- Буковського Романа Володимировича, депутата Київської обласної ради, на 14:00, середи 5 грудня 2018 року.
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НАЗК встановило, що перебуваючи у статусі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України “Про запобігання корупції” (далі — Закон), зазначені особи несвоєчасно повідомили/не повідомили Національне агентство про суттєві зміни в майновому стані:
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- Владлена Дубініна несвоєчасно повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з отриманням доходу у негрошовій формі;
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- Ольга Ревчук не подала повідомлення про суттєві зміни, які відбулись у зв’язку з набуттям у власність причепа, водного транспортного засобу та отриманням подарунка у грошовій формі;
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- Ганна Старостенко несвоєчасно повідомила Національне агентство про набуттям у власність транспортного засобу;
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- Роман Буковський несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни зв’язку з отриманням доходу від відчуження, а також набуттям у власність об’єктів нерухомого майна.
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Нагадаємо, НАЗК перевірить 13 суддів, нардепа і держсекретаря. Раніше Агентство затвердило декларації підсудного екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса, а також голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва.