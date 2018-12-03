НАПК вызвало четырех чиновников "на ковер"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило 4-х должностных лиц на ознакомление с протоколами об административном правонарушении для дачи объяснений из-за неуведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции в установленном порядке пригласило четырех должностных лиц прибыть в Национальное агентство для дачи объяснений и при наличии оснований составления протоколов об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.
Для обеспечения реализации прав лица, которое привлекается к административной ответственности и вправе предоставить объяснения и замечания по содержанию протокола, пригласили:
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- Дубинину Владлену Геннадиевну, проректора по научно-педагогической работе Одесского Национального медицинского университета, на 15:30 среды, 5 декабря 2018.
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- Ревчук Ольгу Андруивну, депутата Запорожского городского совета, на 11:00 четверга, 6 декабря 2018 года.
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- Старостенко Анну Викторовну, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, на 15:30 вторника, 4 декабря 2018 года;
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- Буковского Романа Владимировича, депутата Киевского областного совета, на 14:00 среды, 5 декабря 2018 года.
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НАПК установило, что находясь в статусе лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, на которых распространяется действие Закона Украины “О предотвращении коррупции” (далее — Закон), указанные лица несвоевременно уведомили/не уведомили Национальное агентство о существенных изменениях в имущественном состоянии:
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- Владлена Дубинина несвоевременно сообщила Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода в неденежной форме;
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- Ольга Ревчук не предоставила сообщение о существенных изменениях, произошедших в связи с приобретением в собственность прицепа, водного транспортного средства и получением подарка в денежной форме;
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- Анна Старостенко несвоевременно сообщила Национальному агентству о приобретении в собственность транспортного средства;
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- Роман Буковский несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях связи с получением дохода от отчуждения, а также приобретением в собственность объектов недвижимого имущества.
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Напомним, НАПК проверит 13 судей, нардепа и госсекретаря. Ранее Агентство утвердило декларации подсудимого экс-прокурора ГПУ Дмитрия Суса, а также председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева.