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НАПК назвало топ-нарушителей ноября

Киев • УНН

 • 11494 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции объявило о топ-нарушениях антикоррупционного законодательства в ноябре 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

НАПК назвало топ-нарушителей ноября

“На первом месте рейтинга, составленного пресс-службой НАПК — обоснованные выводы относительно представления недостоверной информации на сумму большую 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в декларациях за 2015 и 2016 годы народного депутата Украины Сергея Петровича Мельничука, а также зафиксированных признаков незаконного обогащения в декларации народного депутата Украины Голубова Дмитрия Ивановича”, - говорится в сообщении.

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Установлено, что народный депутат Мельничук в декларациях за 2015 и 2016 годы не задекларировал корпоративные права в двух хозяйственных обществах, общий размер которых в денежном эквиваленте составляет 1 миллион 54 тысячи гривен.

Обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Второе, третье и четвертое места по административным правонарушениям (предоставление недостоверных сведений в декларации и несвоевременность уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии).

В частности, речь идет о работнике Киевской областной прокуратуры. Так, Чуйков Вадим Сергеевич, прокурор отдела управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей региональной прокуратуры Киевской области, в декларации за 2016 год не указал стоимость приобретенного им в 2014 году мотоцикла Harley-Davidson и в 2016 году автомобиля BMW 525D, не задекларировал доход от продажи другого авто и не указал корпоративные права жены.

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Всего в декларации прокурора установлены недостоверные сведения на сумму 2миллиона 356 тысяч 617 гривен.

Ранее НАПК вызвало четырех чиновников “на ковер”. В Агентстве также заявили о намерении проверить 13 судей, нардепа и госсекретаря.

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