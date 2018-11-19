НАЗК схвалило декларацію нардепа Голубова

“Відповідні перевірки щодо 11-ти з них розпочинались на підставі звернень правоохоронних органів (щодо 4-х осіб), громадських організацій (щодо 4-х осіб) та фізичних осіб-викривачів (щодо 3-х осіб). Інформація, вказана у таких зверненнях, про можливе відображення недостовірних відомостей підтвердилась щодо 4-х посадовців та частково підтвердилася стосовно ще 4-х осіб. Щодо інших 3-х посадових осіб відомості не були підтверджені”, — йдеться у повідомленні.
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Так, результати перевірок декларацій затверджені щодо:
Ванюк Юлії Михайлівни, в.о. начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві — першого заступника начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, за 2015 рік.
Гевко Галини Орестівни, депутата Тернопільської міської ради, за 2016 рік.
Голубова Дмитра Івановича, народного депутата України, за 2016 рік.
Гуцуляка Володимира Каземировича, начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за 2016 рік.
Доценка Валерія Анатолійовича, керівника Київської місцевої прокуратури № 2, за 2015 та 2016 роки.
Жигалкіна Івана Павловича, судді Господарського суду Харківської області, за 2015 та 2016 роки.
Клюзка Івана В’ячеславовича, головного лікаря комунального закладу “Вишгородська районна центральна лікарня”, за 2016 рік.
Кондратюка Олега Миколайовича, начальника Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за 2017 рік.
Маматова Максима Олександровича, прокурора відділу забезпечення представництва в суді управління захисту інтересів громадянина або держави в суді прокуратури Харківської області.
Мірумяна Артура Григорійовича, депутата Селидівської міської ради Донецької області, за 2017 рік.
Орди Олени Олександрівни, судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, за 2015 рік.
Чурсіна Олександра Вікторовича, начальника Головного територіального управління юстиції в Харківській області, за 2015 рік.
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Також на засіданні були прийняті рішення про початок перевірки декларацій 3-х осіб. Рішення про початки відповідних перевірок були прийняті на підставі аналізу звернень правоохоронних органів (щодо 1-ї особи) та фізичних осіб-викривачів (щодо 2-х осіб) про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені.
Так, розпочнуться повні перевірки декларацій, поданих:
Карпушиною Наталією Борисівною, головним державним податковим інспектором відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві, за 2016 рік (після звільнення).
Ремізовим Віктором Володимировичем, Селидівським міським головою Донецької області, за 2017 рік.
Рувіним Олександром Григоровичем, директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, за 2016 та 2017 роки.
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Крім того, Національне агентство прийняло рішення про подовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій, які були подані:
Бандурою Іваном Степановичем, суддею Святошинського районного суду м. Києва, за 2017 рік.
Голяшкіним Олегом Володимировичем, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2017 рік.
Сюмар Вікторією Петрівною, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 та 2017 роки.
Чванкіним Сергієм Анатолійовичем, суддею, головою Київського районного суду міста Одеси, за 2015 рік (виправлена), 2016 та 2017 роки.
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Нагадаємо, 16 листопада НАЗК побачило ознаки корупції у декларації за 2016 рік нардепа Дмитра Голубова. Також УНН повідомляв, що строк перевірки декларацій Сюмар продовжено.
Крім того, НАЗК направило до суду протоколи на Сироїд і Парцхаладзе.