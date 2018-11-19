НАЗК схвалило декларацію нардепа Голубова

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції затвердило результати перевірок декларацій щодо 12 осіб, серед яких народний депутат, судді та депутати місцевих рад. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

“Відповідні перевірки щодо 11-ти з них розпочинались на підставі звернень правоохоронних органів (щодо 4-х осіб), громадських організацій (щодо 4-х осіб) та фізичних осіб-викривачів (щодо 3-х осіб). Інформація, вказана у таких зверненнях, про можливе відображення недостовірних відомостей підтвердилась щодо 4-х посадовців та частково підтвердилася стосовно ще 4-х осіб. Щодо інших 3-х посадових осіб відомості не були підтверджені”, — йдеться у повідомленні.

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Так, результати перевірок декларацій затверджені щодо:

  • Ванюк Юлії Михайлівни, в.о. начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві — першого заступника начальника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, за 2015 рік.
  • Гевко Галини Орестівни, депутата Тернопільської міської ради, за 2016 рік.
  • Голубова Дмитра Івановича, народного депутата України, за 2016 рік.
  • Гуцуляка Володимира Каземировича, начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, за 2016 рік.
  • Доценка Валерія Анатолійовича, керівника Київської місцевої прокуратури № 2, за 2015 та 2016 роки.
  • Жигалкіна Івана Павловича, судді Господарського суду Харківської області, за 2015 та 2016 роки.
  • Клюзка Івана В’ячеславовича, головного лікаря комунального закладу “Вишгородська районна центральна лікарня”, за 2016 рік.
  • Кондратюка Олега Миколайовича, начальника Білоцерківської районної державної лікарні ветеринарної медицини, за 2017 рік.
  • Маматова Максима Олександровича, прокурора відділу забезпечення представництва в суді управління захисту інтересів громадянина або держави в суді прокуратури Харківської області.
  • Мірумяна Артура Григорійовича, депутата Селидівської міської ради Донецької області, за 2017 рік.
  • Орди Олени Олександрівни, судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, за 2015 рік.
  • Чурсіна Олександра Вікторовича, начальника Головного територіального управління юстиції в Харківській області, за 2015 рік.

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    Також на засіданні були прийняті рішення про початок перевірки декларацій 3-х осіб. Рішення про початки відповідних перевірок були прийняті на підставі аналізу звернень правоохоронних органів (щодо 1-ї особи) та фізичних осіб-викривачів (щодо 2-х осіб) про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, які містили фактичні дані, що можуть бути перевірені.

    Так, розпочнуться повні перевірки декларацій, поданих:

  • Карпушиною Наталією Борисівною, головним державним податковим інспектором відділу обліку та звітності бюджетних та інших надходжень координаційно-моніторингового управління ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві, за 2016 рік (після звільнення).
  • Ремізовим Віктором Володимировичем, Селидівським міським головою Донецької області, за 2017 рік.
  • Рувіним Олександром Григоровичем, директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, за 2016 та 2017 роки.

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    Крім того, Національне агентство прийняло рішення про подовження на додаткові 30 календарних днів строку повної перевірки декларацій, які були подані:

  • Бандурою Іваном Степановичем, суддею Святошинського районного суду м. Києва, за 2017 рік.
  • Голяшкіним Олегом Володимировичем, суддею Вищого адміністративного суду України, за 2017 рік.
  • Сюмар Вікторією Петрівною, народним депутатом України VIII скликання, за 2015, 2016 та 2017 роки.
  • Чванкіним Сергієм Анатолійовичем, суддею, головою Київського районного суду міста Одеси, за 2015 рік (виправлена), 2016 та 2017 роки.

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    Нагадаємо, 16 листопада НАЗК побачило ознаки корупції у декларації за 2016 рік нардепа Дмитра Голубова. Також УНН повідомляв, що строк перевірки декларацій Сюмар продовжено.

    Крім того, НАЗК направило до суду протоколи на Сироїд і Парцхаладзе.

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