НАПК одобрило декларацию нардепа Голубова

“Соответствующие проверки 11-ти из них начинались на основании обращений правоохранительных органов (по 4-х чиновникам), общественных организаций (по 4-х представителям) и физических лиц-обличителей (по 3-х лицам). Информация, указанная в таких обращениях о возможном отображении недостоверных сведений подтвердилась по 4-м должностным лицам и частично подтвердилась в отношении еще 4-х человек. Что касается других 3-х должностных лиц сведения не были подтверждены”, - говорится в сообщении.
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Так, результаты проверок деклараций утверждены по:
Ванюк Юлии Михайловне, и.о. начальника ГНИ в Святошинском районе ГУ ГФС в г. Киеве — первый заместитель начальника ГНИ в Святошинском районе ГУ ГФС в г. Киеве, за 2015 год.
Гевко Галине Орестовне, депутату Тернопольского городского совета, за 2016 год.
Голубову Дмитрию Ивановичу, народному депутату Украины, за 2016 год.
Гуцуляку Владимиру Каземировичу, начальнику Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год.
Доценко Валерию Анатольевичу, руководителю Киевской местной прокуратуры № 2, за 2015 и 2016 годы.
Жигалкину Ивану Павловичу, судье Хозяйственного суда Харьковской области, за 2015 и 2016 годы.
Клюзко Ивану Вячеславовичу, главному врачу коммунального учреждения “Вышгородская районная центральная больница”, за 2016 год.
Кондратюку Олегу Николаевичу, начальнику Белоцерковской районной государственной больницы ветеринарной медицины за 2017 год.
Маматовому Максиму Александровичу, прокурору отдела обеспечения представительства в суде управления защиты интересов гражданина или государства в суде прокуратуры Харьковской области.
Мирумяну Артуру Григорьевичу, депутату Селидовской городского совета Донецкой области,за 2017 год.
Орда Елене Александровне, судье Васильковского горрайонного суда Киевской области, за 2015 год.
Чурсину Александру Викторовичу, начальнику Главного территориального управления юстиции в Харьковской области, за 2015 год.
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Также на заседании были приняты решения о начале проверки деклараций 3-х человек. Решение о начале соответствующих проверок были приняты на основании анализа обращений правоохранительных органов (по 1-го лицу) и физических лиц-обличителей (по 2-м лицам) о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены.
Так, начнутся полные проверки деклараций, поданных:
Карпушиной Натальей Борисовной, главным государственным налоговым инспектором отдела учета и отчетности бюджетных и других поступлений координационно-мониторингового управления ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в городе Киеве, за 2016 (после освобождения).
Ремизовым Виктором Владимировичем, мэром г. Селидово Донецкой области, за 2017 год.
Рувиным Александром Григорьевичем, директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, за 2016 и 2017 годы.
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Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, представленных:
Бандурой Иваном Степановичем, судьей Святошинского районного суда г.Киева, за 2017 год.
Голяшкиным Олегом Владимировичем, судьей Высшего административного суда Украины, за 2017 год.
Сюмар Викторией Петровной, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 и 2017 годы.
Чванкиным Сергеем Анатольевичем, судьей, председателем Киевского районного суда города Одессы, за 2015 год (исправленная), 2016 и 2017 годы.
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Напомним, 16 ноября НАПК увидело признаки коррупции в декларации за 2016 год нардепа Дмитрия Голубова. Также УНН сообщал, что срок проверки деклараций Сюмар продлен.
Кроме того, НАПК направило в суд протоколы на Сыроид и Парцхаладзе.