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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК одобрило декларацию нардепа Голубова

НАПК одобрило декларацию нардепа Голубова

Киев  •  УНН

 • 13933 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило результаты проверок деклараций по 12 должностным лицам, среди которых народный депутат, судьи и депутаты местных советов. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Соответствующие проверки 11-ти из них начинались на основании обращений правоохранительных органов (по 4-х чиновникам), общественных организаций (по 4-х представителям) и физических лиц-обличителей (по 3-х лицам). Информация, указанная в таких обращениях о возможном отображении недостоверных сведений подтвердилась по 4-м должностным лицам и частично подтвердилась в отношении еще 4-х человек. Что касается других 3-х должностных лиц сведения не были подтверждены”, - говорится в сообщении.

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Так, результаты проверок деклараций утверждены по:

  • Ванюк Юлии Михайловне, и.о. начальника ГНИ в Святошинском районе ГУ ГФС в г. Киеве — первый заместитель начальника ГНИ в Святошинском районе ГУ ГФС в г. Киеве, за 2015 год.
  • Гевко Галине Орестовне, депутату Тернопольского городского совета, за 2016 год.
  • Голубову Дмитрию Ивановичу, народному депутату Украины, за 2016 год.
  • Гуцуляку Владимиру Каземировичу, начальнику Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год.
  • Доценко Валерию Анатольевичу, руководителю Киевской местной прокуратуры № 2, за 2015 и 2016 годы.
  • Жигалкину Ивану Павловичу, судье Хозяйственного суда Харьковской области, за 2015 и 2016 годы.
  • Клюзко Ивану Вячеславовичу, главному врачу коммунального учреждения “Вышгородская районная центральная больница”, за 2016 год.
  • Кондратюку Олегу Николаевичу, начальнику Белоцерковской районной государственной больницы ветеринарной медицины за 2017 год.
  • Маматовому Максиму Александровичу, прокурору отдела обеспечения представительства в суде управления защиты интересов гражданина или государства в суде прокуратуры Харьковской области.
  • Мирумяну Артуру Григорьевичу, депутату Селидовской городского совета Донецкой области,за 2017 год.
  • Орда Елене Александровне, судье Васильковского горрайонного суда Киевской области, за 2015 год.
  • Чурсину Александру Викторовичу, начальнику Главного территориального управления юстиции в Харьковской области, за 2015 год.

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    Также на заседании были приняты решения о начале проверки деклараций 3-х человек. Решение о начале соответствующих проверок были приняты на основании анализа обращений правоохранительных органов (по 1-го лицу) и физических лиц-обличителей (по 2-м лицам) о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, содержащих фактические данные, которые могут быть проверены.

    Так, начнутся полные проверки деклараций, поданных:

  • Карпушиной Натальей Борисовной, главным государственным налоговым инспектором отдела учета и отчетности бюджетных и других поступлений координационно-мониторингового управления ГНИ в Дарницком районе ГУ ГФС в городе Киеве, за 2016 (после освобождения).
  • Ремизовым Виктором Владимировичем, мэром г. Селидово Донецкой области, за 2017 год.
  • Рувиным Александром Григорьевичем, директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, за 2016 и 2017 годы.

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    Кроме того, Национальное агентство приняло решение о продлении на дополнительные 30 календарных дней срока полной проверки деклараций, представленных:

  • Бандурой Иваном Степановичем, судьей Святошинского районного суда г.Киева, за 2017 год.
  • Голяшкиным Олегом Владимировичем, судьей Высшего административного суда Украины, за 2017 год.
  • Сюмар Викторией Петровной, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • Чванкиным Сергеем Анатольевичем, судьей, председателем Киевского районного суда города Одессы, за 2015 год (исправленная), 2016 и 2017 годы.

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    Напомним, 16 ноября НАПК увидело признаки коррупции в декларации за 2016 год нардепа Дмитрия Голубова. Также УНН сообщал, что срок проверки деклараций Сюмар продлен.

    Кроме того, НАПК направило в суд протоколы на Сыроид и Парцхаладзе.

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