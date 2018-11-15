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НАЗК внесло припис губернатору Миколаївської області

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національне агентство із запобігання корупції внесло приписи Голові Державної служби України з питань праці та Голові Миколаївської ОДА. Про це повідомила прес-служба Агентства, передає УНН. 

“Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні прийняло рішення про внесення 4 приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону”, — йдеться у повідомленні.

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Зокрема, внесено припис Голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку, а також головам Миколаївської РДА Миколаївської області Аллі Воробйовій та Очаківської районної державної адміністрації Миколаївської області Сергію Самоукову.

Приписи внесено за результатами перевірки виконавської дисципліни у Миколаївській облдержадміністрації та окремих райдержадміністраціях Миколаївської області.

Згідно з приписами, НАЗК вимагає провести службові розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Миколаївської облдержадміністрації та окремих райдержадміністрацій Миколаївської області вимог Закону України “Про запобігання корупції” при організації проведення спеціальних перевірок стосовно переможців конкурсу на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та за їх результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

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Також внесено припис Голові Державної служби України з питань праці Роману Чернезі. Під час перевірки НАЗК встановило випадки порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” при організації проведення спеціальних перевірок стосовно переможців конкурсу на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та виявило 88 фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій співробітниками органу.

Нагадаємо, 6 жовтня Президент України Петро Порошенко призначив Олексія Савченка головою Миколаївської ОДА. Зазначимо, що після призначення його на посаду у громадськості виникали питання щодо діяльності оператора державних лотерей “М.С.Л.”

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