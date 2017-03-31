Радник губернатора Миколаївщини допустила, що недостовірну інформацію їм могли надати в поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Жоден уповноважений державний орган Миколаївської області не зміг прокоментувати, звідки у губернатора Олексія Савченка взялася ймовірно помилкова інформація про те, що співробітник компанії “М.С.Л.” дав хабар правоохоронцю, повідомляє УНН.
Відповідну заяву було опубліковано О.Савченком у Facebook. Однак пізніше компанія “М.С.Л.” офіційно її спростувала, зазначивши, що жоден їх працівник не перебував у той час в Миколаєві і ніхто зі співробітників компанії не затриманий.
Як з’ясував УНН, інформацію про те, що такий хабар був, не змогли підтвердити ані в прокуратурі, ані в поліції, ні в обласній державній адміністрації.
Радник Олексія Савченка Тетяна Мазниченко допустила, що інформацію в такому вигляді надали в поліції, проте коментувати в цілому ситуацію відмовилася.
У прес-службі поліції в свою чергу зазначили, що не володіють озвученою О.Савченком інформацією, і порадили звернутися в прокуратуру, оскільки це їх компетенція.
У прокуратурі ж заявили, що інформацію про хабар давала поліція, і більше вони нічого не знають. На запитання УНН, де зараз знаходиться кримінальне провадження нібито за фактом дачі хабара поліцейському від імені “М.С.Л.”, в прес-службі прокуратури відповіли, що не знають.
Нагадаємо, компанія “М.С.Л.” вимагає спростування інформації, поширеної О.Савченком про те, що співробітник “М.С.Л.” нібито давав хабар миколаївському правоохоронцю.