Советник губернатора Николаевщины допустила, что недостоверную информацию им могли предоставить в полиции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65383 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108149 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165925 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121743 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119724 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114183 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105340 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Советник губернатора Николаевщины допустила, что недостоверную информацию им могли предоставить в полиции

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Ни один уполномоченный государственный орган Николаевской области не смог прокомментировать, откуда у губернатора Алексея Савченко взялась вероятно ложная информация о том, что сотрудник компании “М.С.Л.” дал взятку правоохранителю, сообщает УНН.

Соответствующее заявление было опубликовано А.Савченко в Facebook. Однако позже компания “М.С.Л.” официально его опровергла, отметив, что ни один их сотрудник не находился в то время в Николаеве и никто из сотрудников компании не задержан.

Как выяснил УНН, информацию о том, что такая взятка была, не смогли подтвердить ни в прокуратуре, ни в полиции, ни в областной государственной администрации.

Советник Алексея Савченко Татьяна Мазниченко допустила, что информацию в таком виде предоставили в полиции, однако комментировать в целом ситуацию отказалась.

В пресс-службе полиции в свою очередь отметили, что не владеют озвученной А.Савченко информацией, и посоветовали обратится в прокуратуру, так как это их компетенция.

В прокуратуре же заявили, что информацию о взятке давала полиция, и больше они ничего не знают. На вопрос УНН, где сейчас находится уголовное дело якобы по факту дачи взятки полицейскому от имени “М.С.Л.”, в пресс-службе прокуратуры ответили, что не знают.

Напомним, компания “М.С.Л.” потребовала опровержение информации, распространённой А.Савченко о том, что сотрудник “М.С.Л.” якобы давал взятку николаевскому правоохранителю.

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