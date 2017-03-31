Советник губернатора Николаевщины допустила, что недостоверную информацию им могли предоставить в полиции

Соответствующее заявление было опубликовано А.Савченко в Facebook. Однако позже компания “М.С.Л.” официально его опровергла, отметив, что ни один их сотрудник не находился в то время в Николаеве и никто из сотрудников компании не задержан.

Как выяснил УНН, информацию о том, что такая взятка была, не смогли подтвердить ни в прокуратуре, ни в полиции, ни в областной государственной администрации.

Советник Алексея Савченко Татьяна Мазниченко допустила, что информацию в таком виде предоставили в полиции, однако комментировать в целом ситуацию отказалась.

В пресс-службе полиции в свою очередь отметили, что не владеют озвученной А.Савченко информацией, и посоветовали обратится в прокуратуру, так как это их компетенция.

В прокуратуре же заявили, что информацию о взятке давала полиция, и больше они ничего не знают. На вопрос УНН, где сейчас находится уголовное дело якобы по факту дачи взятки полицейскому от имени “М.С.Л.”, в пресс-службе прокуратуры ответили, что не знают.

Напомним, компания “М.С.Л.” потребовала опровержение информации, распространённой А.Савченко о том, что сотрудник “М.С.Л.” якобы давал взятку николаевскому правоохранителю.