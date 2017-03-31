Советник губернатора Николаевщины допустила, что недостоверную информацию им могли предоставить в полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Ни один уполномоченный государственный орган Николаевской области не смог прокомментировать, откуда у губернатора Алексея Савченко взялась вероятно ложная информация о том, что сотрудник компании “М.С.Л.” дал взятку правоохранителю, сообщает УНН.
Соответствующее заявление было опубликовано А.Савченко в Facebook. Однако позже компания “М.С.Л.” официально его опровергла, отметив, что ни один их сотрудник не находился в то время в Николаеве и никто из сотрудников компании не задержан.
Как выяснил УНН, информацию о том, что такая взятка была, не смогли подтвердить ни в прокуратуре, ни в полиции, ни в областной государственной администрации.
Советник Алексея Савченко Татьяна Мазниченко допустила, что информацию в таком виде предоставили в полиции, однако комментировать в целом ситуацию отказалась.
В пресс-службе полиции в свою очередь отметили, что не владеют озвученной А.Савченко информацией, и посоветовали обратится в прокуратуру, так как это их компетенция.
В прокуратуре же заявили, что информацию о взятке давала полиция, и больше они ничего не знают. На вопрос УНН, где сейчас находится уголовное дело якобы по факту дачи взятки полицейскому от имени “М.С.Л.”, в пресс-службе прокуратуры ответили, что не знают.
Напомним, компания “М.С.Л.” потребовала опровержение информации, распространённой А.Савченко о том, что сотрудник “М.С.Л.” якобы давал взятку николаевскому правоохранителю.