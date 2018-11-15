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НАПК внесло предписание губернатору Николаевской области

НАПК внесло предписание губернатору Николаевской области

Киев  •  УНН

 • 11089 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписания Председателю Государственной службы Украины по вопросам труда и Председателю Николаевской ОГА. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении 4 предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона”, — говорится в сообщении.

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В частности, внесено предписание председателю Николаевской ОГА Алексею Савченко, а также главам Николаевской РГА Николаевской области Алле Воробьевой и Очаковской райгосадминистрации Николаевской области Сергею Самоукову.

Предписания внесены по результатам проверки исполнительской дисциплины в Николаевской облгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Николаевской области.

Согласно предписаниям, НАПК требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами Николаевской облгосадминистрации и отдельных райгосадминистраций Николаевской области требований Закона Украины “О предупреждении коррупции” при организации проведения специальных проверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие занятия ответственного или особо ответственного положения, и по их результатам принять меры в установленном законом порядке.

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Также внесено предписание председателю Государственной службы Украины по вопросам труда Роману Чернеге. Во время проверки НАПК установило случаи нарушения требований Закона Украины “О предупреждении коррупции” при организации проведения специальных проверок относительно победителей конкурса на должности, предусматривающие занятия ответственного или особо ответственного положения, и выявило 88 фактов непредоставления или несвоевременного предоставления деклараций сотрудниками органа.

Напомним, 6 октября Президент Украины Петр Порошенко назначил Алексея Савченко председателем Николаевской ОГА. Отметим, что после назначения его на должность у общественности возникали вопросы о деятельности оператора государственных лотерей “М.С.Л.”.

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