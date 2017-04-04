Депутати запросили голів НКРЕКП і НАЗК на засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила рішення, згідно з яким запросила до парламенту голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка та голову Національного агенства з питань запобігання корупції Наталію Корчак, передає кореспондент УНН.
За запрошення Д.Вовка проголосували 203 народних депутатів за необхідної кількості 150 голосів, за запрошення Наталії Корчак - 208 депутатів.
При цьому депутати поки не вирішили, коли ці особи мають з'явитися у парламенті. Голова ВР Андрій Парубій пропонував запросити згаданих осіб на завтрашнє пленарне засідання, а депутати наполягали на їх запрошенні на сьогоднішнє засідання.
Нагадаємо, голів АМКУ і Фонду держмайна викликали у парламент.