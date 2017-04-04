Депутати запросили голів НКРЕКП і НАЗК на засідання ВР

За запрошення Д.Вовка проголосували 203 народних депутатів за необхідної кількості 150 голосів, за запрошення Наталії Корчак - 208 депутатів.

При цьому депутати поки не вирішили, коли ці особи мають з'явитися у парламенті. Голова ВР Андрій Парубій пропонував запросити згаданих осіб на завтрашнє пленарне засідання, а депутати наполягали на їх запрошенні на сьогоднішнє засідання.

Нагадаємо, голів АМКУ і Фонду держмайна викликали у парламент.