Депутаты пригласили глав НКРЭКУ и НАПК на заседание ВР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43282 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103083 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158171 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117189 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116989 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112841 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104489 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154028 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Депутаты пригласили глав НКРЭКУ и НАПК на заседание ВР

Депутаты пригласили глав НКРЭКУ и НАПК на заседание ВР

Киев  •  УНН

 • 15091 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Верховная Рада приняла решение, согласно которому пригласила в парламент председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка и председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак, передает корреспондент УНН.

За приглашение Д.Вовка проголосовали 203 народных депутатов при необходимом количестве 150 голосов, за приглашение Натальи Корчак - 208 депутатов.

При этом депутаты пока не решили, когда эти лица должны появиться в парламенте. Председатель ВР Андрей Парубий предлагал пригласить упомянутые лица на завтрашнее пленарное заседание, а депутаты настаивали на их приглашении на сегодняшнее заседание.

Напомним, глав АМКУ и Фонда госимущества вызвали в парламент.

Украинские Национальные Новости

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политика

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