Депутаты пригласили глав НКРЭКУ и НАПК на заседание ВР

За приглашение Д.Вовка проголосовали 203 народных депутатов при необходимом количестве 150 голосов, за приглашение Натальи Корчак - 208 депутатов.

При этом депутаты пока не решили, когда эти лица должны появиться в парламенте. Председатель ВР Андрей Парубий предлагал пригласить упомянутые лица на завтрашнее пленарное заседание, а депутаты настаивали на их приглашении на сегодняшнее заседание.

Напомним, глав АМКУ и Фонда госимущества вызвали в парламент.