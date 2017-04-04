Депутаты пригласили глав НКРЭКУ и НАПК на заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Верховная Рада приняла решение, согласно которому пригласила в парламент председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка и председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак, передает корреспондент УНН.
За приглашение Д.Вовка проголосовали 203 народных депутатов при необходимом количестве 150 голосов, за приглашение Натальи Корчак - 208 депутатов.
При этом депутаты пока не решили, когда эти лица должны появиться в парламенте. Председатель ВР Андрей Парубий предлагал пригласить упомянутые лица на завтрашнее пленарное заседание, а депутаты настаивали на их приглашении на сегодняшнее заседание.
Напомним, глав АМКУ и Фонда госимущества вызвали в парламент.